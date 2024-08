Vietnam - Thaïlande

VNA et PRD renforce ses liens pour fournir divers produits d'information

>> La VNA participe au Forum mondial des médias en Azerbaïdjan

>> VNA et Xinhua renforcent leur coopération à l'ère numérique

Photo : VNA/CVN

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, s'est réjouie des résultats significatifs de la 17e réunion du Comité technique conjoint (JTC) entre la VNA et le PRD tenue mardi matin, qui a contribué à promouvoir les liens substantiels entre la VNA et le PRD. Elle a remercié le PRD pour son soutien aux correspondants de la VNA en Thaïlande, leur permettant de mener à bien leurs tâches de manière efficace.

Elle a déclaré que la VNA renforçait sa communication politique pour soutenir le développement socio-économique du Vietnam, en mettant l'accent sur les économies vertes et circulaires, tout en luttant contre les fausses informations. Elle a souligné l'objectif de la VNA de diffuser des informations sur le Vietnam aux publics régionaux et mondiaux, et a sollicité le soutien du PRD pour atteindre cet objectif.

Sudruetai Lertkasem a affirmé que le PRD est heureuse de voir la relation croissante avec la VNA, en particulier dans l'échange d'informations opportunes et précises, la lutte contre les fausses nouvelles, la désinformation et la fraude en ligne. Cette collaboration, a-t-elle déclaré, aide à transmettre les messages des deux pays et contribue à renforcer le partenariat stratégique et l'amitié durable entre la Thaïlande et le Vietnam.

Dans la matinée du même jour, co-présidant la 17e réunion du JTC entre les deux agences, la directrice générale adjointe de la VNA, Doàn Thi Tuyêt Nhung, a noté que les deux parties ont repris l'échange de journalistes après une période de perturbation due à la pandémie de COVID-19.

Cette année, la VNA a accueilli une délégation de trois journalistes du PRD qui ont visité certains sites et entités à Hanoï et dans la province de Ninh Binh (Nord) pour recueillir des informations sur le développement du tourisme, l'innovation et les activités d'investissement commercial des entreprises thaïlandaises au Vietnam.

En retour, la VNA a envoyé une délégation de trois journalistes en Thaïlande pour couvrir les soins de santé, la production de jeux et le tourisme MICE.

L'échange s'est avéré efficace et la VNA souhaite poursuivre cet effort de coopération, a déclaré Doàn Thi Tuyêt Nhung.

L'invitée a remercié la VNA pour son échange d'informations opportun et a convenu de renforcer davantage le partage d'informations pour améliorer la compréhension mutuelle entre les populations des deux pays. Elle a souligné l'importance d'une collaboration accrue pour fournir rapidement et efficacement des informations d'intérêt public, aider à orienter l'opinion publique et lutter contre les fausses informations et les informations trompeuses.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans la production de contenu et la fourniture de produits d'information diversifiés et fiables pour répondre à la demande croissante du public dans les deux pays.

VNA/CVN