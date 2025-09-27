Typhon Bualoi : mobilisation des forces ordonnée par le Premier ministre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la dépêche officielle N o 173 appelant à une mobilisation urgente pour faire face au typhon Bualoi, le 10 e pénétrant en Mer Orientale cette année.

Il s’agit d’un typhon d’une intensité et d’une vitesse inhabituelles, susceptible de provoquer de fortes rafales et des pluies torrentielles dans le Nord et la partie Nord du Centre du Vietnam. Les risques incluent crues soudaines, glissements de terrain en zones montagneuses, ruptures de barrages, inondations dans les plaines et zones côtières.

Le Premier ministre demande donc aux leaders des ministères concernés et aux présidents des Comités populaires des provinces littorales, de Quang Ninh à Khanh Hoa, de suivre de près l’évolution du typhon et de mettre en œuvre sans délai les mesures de prévention adaptées.

Les provinces de Thanh Hoa à Quang Ngai sont appelées à garantir la sécurité des populations ; rappeler les navires à terre et protéger habitations, entrepôts, infrastructures, établissements scolaires et de santé ; préparer l’évacuation de la population ainsi que le déplacement de matériels et de moyens de production.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de fournir des prévisions rapides et précises, tandis que les autres (ministères de la Construction, de l'Industrie et du Commerce…) doivent veiller à la sécurité des transports terrestres, maritimes, ferroviaires et aériens, des installations pétrolières en mer, des barrages hydroélectriques, des réseaux électriques et de télécommunication.

Les forces armées et de sécurité doivent être prêtes à soutenir les évacuations et les opérations de secours.

Les grands médias nationaux sont invités à renforcer leur couverture et à diffuser les directives officielles en temps réel.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de coordonner l’action gouvernementale.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 04h00 du matin le 28 septembre, le typhon se trouvait à l’Ouest de Hoàng Sa, à environ 180 km à l’Est de la ville de Dà Nang, avec des vents de force 12 à 13 (118-149 km/h) et des rafales allant jusqu’au niveau 16 (184-201km/h). Il se dirige vers l’Ouest-Nord-Ouest à une vitesse de 30 à 35 km/h, avec possibilité de s’intensifier.

Les zones affectées incluent le Nord et le Centre de la Mer Orientale ainsi que les côtes de provinces de Hà Tinh à Quang Ngai.

À 04h00 du matin le 29 septembre, le typhon devrait atteindre les terres, de Nghê An au nord de Quang Tri, avec des vents de force 8 à 9 (62-88 km/h) et des rafales de niveau 11 (103-117). Sa trajectoire reste Ouest-Nord-Ouest à 20–25 km/h.

Les zones touchées incluront la côte des provinces de Thanh Hoa à Quang Ngai, les îles de Hon Ngu, Côn Co, Ly Son, ainsi que le golfe du Bac Bô.

