Mali : 70 terroristes tués dans le Nord et le Centre du pays

La première opération, effectuée le 15 juillet en coordination avec des forces aériennes de l'Alliance des États du Sahel (AES), a permis de tuer une quarantaine de terroristes dans le secteur d'Anderamboukan (Nord), tandis que la seconde, menée deux jours plus tard, s'est soldée par la neutralisation d'une trentaine de terroristes, avec la destruction d'une base logistique et d'entraînement de ces derniers à Niono (Centre), précise un communiqué de l'armée. Depuis 2012, le Mali est confronté à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires, ce qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Xinhua/VNA/CVN