Festival des Beaux-Arts Jeunesse 2024 : une explosion de créativité des artistes émergents

Photo : VNA/CVN

La biennale des Beaux-Arts Jeunesse vise à promouvoir et à faire connaître les nouvelles œuvres et les artistes émergents âgés de 18 à 35 ans. Cette année, sur mille œuvres soumises, le comité d’organisation en a sélectionné 148 de 121 artistes pour l’exposition. Parmi celles-ci, 29 œuvres exceptionnelles ont été récompensées. Les trois premiers prix ont été attribués à Vang Hai Hung pour Mẹ tôi (Ma mère) dans la catégorie peinture, Pham Thùy Duong pour Suốt dans la catégorie installation, et Bùi Thi Yên Vy pour Sau cơn mưa (Après la pluie) dans la catégorie graphisme.

"Je suis profondément impressionnée par l'œuvre +Ma mère+ de Hai Hung. Ce tableau représente de manière poignante l'image de la mère, du vélo, et d'une terre stérile", déclare une visiteuse.

Quatre 2e prix, neuf 3e et onze prix d’encouragement ainsi que deux prix spéciaux pour des projets de fin d’études ont également été remis à des artistes jeunes. Nguyên Tuân Dung a ainsi obtenu un deuxième prix et un prix d’encouragement.

"Mon œuvre +Mille ans de reflet+ est un hommage à Hanoï. J'ai voulu intégrer des images de sites historiques et de monuments dans la pièce, en utilisant de la céramique pour représenter neuf éléments du patrimoine de Hanoï. J'ai également ajouté des matériaux comme le composite et des éclairages LED pour rendre l'œuvre interactive", explique-t-il.

Les œuvres présentées lors de ce 7e Festival abordent une multitude de questions actuelles à travers le prisme d’une jeune génération créative. Elles témoignent ainsi de l'évolution des formes artistiques et du paysage artistique vietnamien dans un contexte de mondialisation.

"En participant à ce Festival, j'ai appris énormément sur l'utilisation des couleurs et la composition, ce qui m'aidera dans ma propre spécialité. Les œuvres des jeunes artistes sont uniques et pleines de personnalité, apportant une véritable fraîcheur", partage une artiste.

Photo : Lê Chi/VOV5

"Cette année, je participe avec une peinture à l'huile de dimensions 2 x 6 m. J'y raconte mon histoire personnelle et la manière dont je perçois la vie autour de moi, en mettant l'accent sur les défis que tout le monde rencontre dans la vie", dit un autre.

"Dans mon œuvre, j'ai choisi un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'ai représenté une jeune fille aérienne, légère, accompagnée d'un chat vif pour apporter une touche de dynamisme", explique une autre participante.

D’après Ma Thê Anh, directeur de l'Office des beaux-Arts, de la photographie et des expositions, les œuvres exposées au Festival des Beaux-Arts Jeunesse 2024 ne sont pas seulement des témoignages de talent créatif. Elles véhiculent également des messages puissants sur l'art et sur la responsabilité de la jeunesse vis-à-vis de la société.

"Ce festival présente des œuvres contemporaines créées par de jeunes artistes au cours des deux dernières années. À travers cette exposition, nous pouvons observer la qualité des œuvres. De nombreuses pièces sont impressionnantes, offrant une réflexion profonde sur la vie actuelle", note-t-il.

Même constat de la part du peintre Ngô Duy Hiên. "Les œuvres présentées sont de grande qualité. L'engagement des jeunes artistes est palpable. Malgré leur jeune âge, ils ont des regards profonds. Leurs choix de sujets sont plus ouverts et leurs matériaux plus variés. Les couleurs sont audacieuses, créant un fort impact visuel, avec des contrastes marqués et une maîtrise des nuances qui révèlent leur voix unique", commente-t-il.

La biennale des Beaux-Arts Jeunesse n'est pas seulement une célébration des talents émergents, mais aussi un moyen de rapprocher l'art du public, contribuant à enrichir la vie artistique vietnamienne.

VOV/VNA/CVN