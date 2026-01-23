XIVe Congrès du Parti

Une base politique solide pour poursuivre la réforme de l’Assemblée nationale

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a fixé des objectifs stratégiques majeurs pour le développement du pays. Il place au cœur des priorités l’achèvement des institutions de développement et la construction d’un État de droit socialiste moderne, efficace et performant.

Photo : VNA/CVN

Dans ce processus, l’Organisation du Parti de l’Assemblée nationale joue un rôle de noyau politique, assurant la direction de l’organe suprême du pouvoir d’État dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles et législatives, de sa mission de supervision suprême et de sa capacité à décider des grandes orientations nationales. C’est ce qu’a souligné Vu Hai Hà, membre du Comité central du Parti et vice-secrétaire de l’Organisation du Parti de l’Assemblée nationale, lors d’un entretien avec la presse.

Le XIVe Congrès du Parti a mis l’accent sur l’accélération de l’achèvement des institutions de développement et la construction d’un État de droit socialiste moderne, en s’appuyant sur l’innovation, les sciences et technologies et la transformation numérique comme moteurs essentiels. Dans ce cadre, l’Assemblée nationale joue un rôle particulièrement important dans la concrétisation des orientations du Parti par la loi.

Le 1er Congrès de l’Organisation du Parti de l’Assemblée nationale pour la période 2025-2030 a ainsi retenu comme thème central la construction d’une organisation forte et intègre, capable de conduire une réforme profonde de l’Assemblée nationale, d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses activités et de l’accompagner dans une nouvelle ère de développement prospère et durable.

Les documents du XIVe Congrès appellent à un renouvellement profond de la pensée législative afin de perfectionner les institutions au service d’un développement durable. Il s’agit de passer d’une gestion administrative à une approche de création du développement, où la loi devient un fondement institutionnel destiné à orienter et à ouvrir la voie à un développement rapide et durable.

Dans ce cadre, le Comité du Parti de l’Assemblée nationale veillera à la mise en œuvre cohérente des orientations du Parti, à la levée des obstacles institutionnels et à la mobilisation des ressources. La réforme de la pensée législative reposera sur l’expérience pratique, des évaluations d’impact rigoureuses et une approche centrée sur les citoyens et les entreprises.

Le Comité du Parti de l'Assemblée nationale renforcera également la discipline, le contrôle du pouvoir et la lutte contre la corruption, afin de consolider la crédibilité de l’Assemblée nationale et la confiance du peuple.

Le XIVe Congrès du Parti fixe des objectifs stratégiques pour le développement national, plaçant au cœur de ses priorités le perfectionnement des institutions et la construction d’un État de droit socialiste. Dans ce processus, le Comité du Parti de l’Assemblée nationale constitue le noyau politique chargé de diriger l’Assemblée dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles, législatives, de supervision suprême et de décision des grandes questions du pays.

La construction d’un Comité du Parti de l’Assemblée nationale sain et fort constitue une base politique ferme permettant à l’Assemblée de poursuivre un renouvellement profond de sa pensée et de ses méthodes de fonctionnement. Cela vise à améliorer la qualité du travail législatif, à renforcer l’efficacité du contrôle et de la supervision, ainsi qu’à accroître l’efficience des décisions sur les questions majeures du pays.

VNA/CVN