Le nouveau système politique communal doit être opérationnel d’ici le 30 juin

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné que le système politique de base, comprenant les organisations du Parti, les administrations, les comités du Front de la Patrie et les organisations sociopolitiques au niveau communal, soit pleinement opérationnel et synchrone dans tout le pays d’ici le 30 juin.

Le chef du gouvernement a émis cette demande lors de son discours de clôture de la conférence nationale de formation sur l’organisation et le fonctionnement des organisations du Parti, des administrations locales, du comité du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations politiques de masse au niveau communal, qui s’est achevée dimanche 15 juin.

Il a souligné que le Vietnam avait mis en œuvre diverses tâches et pris des décisions historiques ces derniers mois, et que le pays avait reçu des retours positifs de la communauté internationale. Cette reconnaissance est le fruit de l’unité nationale, de la combinaison de la force nationale et de la force du temps, sous la direction judicieuse du Parti.

La conférence de deux jours s’est tenue en présentiel à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, à Hanoi, et a été retransmise en direct dans près de 11.000 endroits à travers le pays, attirant la participation de plus de 1,5 million de délégués.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé le cadre de développement du pays, fondé sur trois piliers clés : la démocratie socialiste, l’État de droit socialiste et une économie de marché à orientation socialiste.

Il a cité les initiatives stratégiques majeures déjà en cours, notamment les avancées scientifiques et technologiques, la transformation numérique, l’intégration internationale, la réforme juridique et le développement du secteur privé. Des plans de réforme de l’éducation, de la formation et de la santé sont également en cours de finalisation.

Susciter l’adhésion du public à la réforme administrative locale

Le chef du gouvernement a souligné que la "révolution" actuelle des réformes exigeait un changement de mentalité, d’habitudes et d’approches, passant d’une réponse passive aux besoins des citoyens à une réponse proactive.

Il a appelé à la décentralisation des pouvoirs et à l’autonomisation des citoyens, associées à une allocation appropriée des ressources et à un renforcement des capacités de mise en œuvre, ainsi qu’à un renforcement des inspections et de la supervision. Les responsables, a-t-il déclaré, doivent rester proches de la population afin de mieux comprendre ses préoccupations et y répondre.

Décrivant la restructuration du système d’administration locale à deux niveaux comme une tâche complexe, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la solidarité et à une action synchronisée à tous les niveaux, soulignant la nécessité d’une mise en œuvre unifiée et globale.

Il a souligné que, compte tenu des directives claires du Parti, de la détermination du gouvernement, du soutien de l’Assemblée nationale et de l’adhésion du peuple à la réforme, il n’y a pas de place pour l’hésitation, seulement pour la détermination à agir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé tous les échelons du Parti et du gouvernement, ainsi que les médias, à intensifier la communication publique, notamment la diffusion des politiques, afin de sensibiliser et de susciter l’adhésion du public à la réforme administrative locale. Il a appelé à des efforts pour inspirer et mobiliser la société afin d’atteindre les objectifs fixés.

