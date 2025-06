Promotion : trois vice-ministres de la Police honorés par le chef de l'État

Le président vietnamien Luong Cuong, qui est également président du Conseil national de défense et de sécurité et commandant en chef des forces armées, a présidé le 14 juin la cérémonie de promotion de trois vice-ministres de la Police du grade de lieutenant-général à celui de lieutenant-général principal.

Autorisé par le président de la République, le vice-président de la présidence, Pham Thanh Hà, a annoncé les décisions du chef de l'État concernant la promotion des vice-ministres de la Police, Lê Tân Toi, également membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN), président de la Commission de la défense nationale, de la sécurité et des relations extérieures de l'AN, Lê Van Tuyên et Nguyên Van Long.

Le président Luong Cuong a souligné que cette promotion témoigne de la reconnaissance et de l'appréciation du Parti et de l'État pour les efforts, les réalisations et les contributions des trois officiers à la cause révolutionnaire du Parti. Face aux exigences nombreuses, exigeantes et croissantes de la situation actuelle, il a exhorté les officiers nouvellement promus à continuer de préserver et de promouvoir les glorieuses traditions de l'héroïque Force de Police populaire. Il leur a également demandé de maintenir leur moralité révolutionnaire et de renforcer leur auto-apprentissage, leur autodiscipline et leur formation.

Il leur a demandé de déployer tous leurs efforts pour surmonter les difficultés et les défis, et de s'acquitter avec brio des tâches qui leur sont confiées.

Au nom des trois officiers, le lieutenant-général principal Lê Tân Toi s'est engagé à rester absolument fidèle à la Patrie, au peuple, au Parti et à l'État. Il a promis de toujours placer les intérêts de la nation, du pays et du peuple au-dessus de tout, de rester fidèle aux objectifs et aux idéaux du Parti, et de suivre scrupuleusement les enseignements du défunt Président Hô Chi Minh sur l'éthique du commandant.

Ils ont également assuré qu'ils se conformeraient strictement aux règlements de la Force de Police populaire et déploieraient tous leurs efforts et leur détermination pour remplir avec excellence les devoirs qui leur sont confiés par le Parti, l'État, l'Assemblée nationale, le ministère de la Police et le peuple.

