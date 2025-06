La tournée européenne du PM contribue à concrétiser les aspirations au développement du Vietnam

La tournée en Europe du Premier ministre Pham Minh Chinh, du 5 au 14 juin, a obtenu de nombreux résultats significatifs et substantiels, qui serviront de base, de moteur et de source d'inspiration au Vietnam pour poursuivre la concrétisation de ses aspirations et de sa détermination en matière de développement national, et contribueront à attirer un maximum de ressources internationales pour soutenir ses objectifs de croissance dans la nouvelle ère.

Avec plus de 80 activités bilatérales et multilatérales, ce voyage a suscité une attention et une appréciation considérables de la part de l'opinion publique régionale et internationale, et a contribué à améliorer l'image et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Lors de la 3e Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC 3) à Nice, en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a représenté le Vietnam et les dix membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), prononçant des discours liminaires largement salués. La participation active du Vietnam, notamment en coprésidant le Sommet mondial "Deltas" et en prenant 15 engagements volontaires en matière de gouvernance marine, a consolidé sa réputation d'acteur proactif de la durabilité des océans à l'échelle mondiale. Ces engagements, parmi les plus importants de la conférence, ont reflété l'engagement du Vietnam envers les Objectifs de développement durable des Nations unies, lui valant les félicitations des dirigeants mondiaux et des organisations internationales pour ses progrès en matière de développement maritime durable.

Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, lors de conférences, de forums et de réunions bilatérales, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont partagé leur vision, souligné les défis et proposé des initiatives et des solutions que le Vietnam et la communauté internationale s'efforcent de mettre en œuvre pour protéger les océans et développer une économie bleue durable, en lien avec la protection de l'environnement et la conservation des écosystèmes marins.

À cette occasion, le Premier ministre a tenu plus de 20 réunions avec des dirigeants de pays et d'organisations internationales, dont le vice-président de la Chine, le roi de Jordanie, les présidents du Pérou, des Palaos et du Costa Rica, ainsi que les Premiers ministres de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de Tuvalu et des Îles Salomon ainsi que le président de l'Assemblée générale des Nations unies, le Secrétaire général des Nations unies, les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, et la Directrice générale de l'UNESCO.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont convenu d'orientations et de mesures concrètes visant à renforcer les relations bilatérales et à contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde, notamment dans le contexte des fluctuations politiques et économiques mondiales actuelles.

Le voyage du Premier ministre comprenait également des activités bilatérales en France et des visites officielles en Estonie et en Suède, où il a eu des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants des trois pays.

En France, les deux parties ont convenu de prendre des mesures concrètes pour faire progresser la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam - France, ainsi que les résultats de la visite officielle du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en France en octobre 2024, et de la visite d'État au Vietnam du Président français Emmanuel Macron en mai 2025.

Lors de sa visite historique en Estonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants estoniens ont discuté des moyens de renforcer la compréhension mutuelle et de partager leurs expériences en matière de construction nationale, de défense et de développement et dans la construction d'une société numérique, d'un gouvernement numérique, d'une citoyenneté numérique et d'une économie numérique - des domaines considérés comme le soft power de l'Estonie et étroitement liés à la stratégie de développement du Vietnam.

Selon Hannes Hanso, ambassadeur d'Estonie en Chine et au Vietnam, le Vietnam et l'Estonie entretiennent d'excellentes relations avec un fort potentiel de coopération, notamment dans les domaines de la numérisation et de la gouvernance électronique. Après avoir réussi la transition d'une économie socialiste vers une économie de marché florissante, l'Estonie est prête à partager son expérience avec le Vietnam.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Estonie a ouvert de nouvelles perspectives de collaboration bilatérale, notamment dans les domaines des technologies de l'information, de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, des technologies financières, de l'économie numérique, de la cybersécurité, de la logistique intelligente, des ports maritimes numériques et du développement de l'administration électronique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a laissé une forte impression lors de sa visite officielle en Suède, premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et l'un des principaux fournisseurs d'aide non remboursable à ce pays d'Asie du Sud-Est. De nombreux projets emblématiques issus de cette coopération se poursuivent aujourd'hui.

Pham Minh Chinh et de hauts dirigeants suédois ont convenu de renouveler et de propulser les relations entre le Vietnam et la Suède vers une nouvelle phase de développement, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, points forts de la Suède. Le Vietnam et la Suède ont notamment renforcé leurs liens en un partenariat stratégique sectoriel dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Reconnaissant la coopération économique comme un pilier essentiel des relations du Vietnam avec ces trois pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé et participé à des forums d'affaires entre le Vietnam et les trois pays, et a tenu des séances de travail avec de grandes entreprises afin d'explorer les opportunités d'investissement.

Lors du forum d'affaires Vietnam - Suède, sous sa présidence, les entreprises vietnamiennes et suédoises ont échangé de nombreux accords de coopération dans des secteurs tels que la finance, l'aviation, l'énergie, la technologie, l'IA, les semi-conducteurs, le textile et l'industrie pharmaceutique.

Le Premier ministre a également prononcé des discours politiques dans des universités et visité diverses institutions économiques, culturelles et sociales afin d'explorer les progrès et les réalisations de la Suède. Il a proposé des domaines de coopération qui permettraient d'intégrer les réalisations intellectuelles et culturelles mondiales au quotidien vietnamien, tout en partageant le patrimoine et le savoir du Vietnam avec le reste du monde.

Lors de ses visites, il a rencontré des Vietnamiens, des intellectuels et des entrepreneurs de l'étranger, écoutant leurs préoccupations et encourageant leur contribution continue au développement du pays. Il a notamment exhorté les experts et les scientifiques étrangers à soutenir le développement national par la science et la technologie.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a affirmé que ce voyage de travail confirmait l'intérêt et l'engagement de ces pays à soutenir le rôle du Vietnam dans les affaires internationales et régionales, dans le respect du droit international. Il a également renouvelé et approfondi les relations bilatérales entre le Vietnam et ces pays, au bénéfice de toutes les parties, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

