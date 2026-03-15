Le président Luong Cuong vote dans le quartier de Hoàn Kiêm à Hanoï

Dans l’atmosphère festive de la journée électorale, le président vietnamien Luong Cuong s’est rendu, dans la matinée du 15 mars, au bureau de vote n°26 du quartier de Hoàn Kiêm, à Hanoï, pour participer à l’ouverture du scrutin et accomplir son devoir électoral lors des élections des députés de la XVIᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires locaux pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Le général Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, était également présent.

Après la cérémonie d’ouverture, le bureau de vote a rappelé le règlement du vote, les principes et les procédures à suivre, avant de procéder au contrôle et au scellage de l’urne, conformément aux dispositions en vigueur.

À 07h00, immédiatement après l’ouverture officielle du scrutin, le président Luong Cuong et plusieurs responsables militaires, dont Nguyên Trong Nghia, ont été parmi les premiers à déposer leur bulletin dans l’urne. Par la suite, de nombreux électeurs du bureau de vote n°26 se sont succédé pour exercer leur droit et leur devoir civique.

Ces élections, organisées peu après le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, constituent un événement politique majeur pour le pays. Elles offrent aux citoyens l’occasion d’exprimer leur souveraineté en choisissant des représentants dignes de siéger à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires pour le nouveau mandat, contribuant ainsi au renforcement de l’État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les électeurs ont exprimé leur satisfaction face aux progrès réalisés par le pays ces dernières années et leur confiance dans les représentants qui seront élus pour accompagner le Vietnam vers une nouvelle phase de développement et mettre en œuvre les orientations définies lors du XIVᵉ Congrès du Parti.

VNA/CVN