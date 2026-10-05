Un vol militaire achemine 15.401 échantillons pour l’identification ADN de morts pour la Patrie

Quelque 15 401 échantillons prélevés sur les dépouilles de morts pour la Patrie ont été acheminés de Cân Tho à Hanoï pour des analyses ADN destinées à déterminer leur identité.

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Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Un avion de transport militaire de l’Armée de défense aérienne et de l’air a atterri le 5 octobre à l’aéroport de Gia Lâm, à Hanoï, acheminant depuis Cân Tho 15.401 échantillons prélevés sur les dépouilles de morts pour la Patrie. Ils seront soumis à des analyses ADN afin d’en déterminer l’identité.

La cérémonie d’hommage et de remise des échantillons a été organisée conjointement par l’Armée de défense aérienne et de l’air, la Zone militaire 9 ainsi que les autorités de Cân Tho, Dông Thap, An Giang, Vinh Long et Cà Mau.

Le général de division Trân Ngoc Quyên, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de l’Armée de défense aérienne et de l’air, et le général de brigade Huynh Van Ngon, commissaire politique adjoint et chef du Comité directeur de la Zone militaire 9 chargé de la recherche, du rassemblement et de l’identification des dépouilles des morts pour la Patrie, ont présidé la cérémonie.

Les délégués ont exprimé leur profonde gratitude envers les héros tombés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie et le bonheur du peuple. La recherche, le rassemblement et l’identification des dépouilles constituent non seulement une tâche politique particulièrement importante, mais aussi une responsabilité morale, profondément ancrée dans la tradition vietnamienne de reconnaissance envers les générations précédentes.

Selon l’Armée de défense aérienne et de l’air, chaque vol effectué dans le cadre de la "Campagne de 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le rassemblement et l’identification des dépouilles des morts pour la Patrie" pour transporter des échantillons biologiques revêt une signification particulière, chaque échantillon étant lié à l’attente de familles qui espèrent depuis des décennies retrouver l’identité de leurs proches.

Plus tôt dans la matinée, à l’aéroport international de Cân Tho, le Commandement de la Zone militaire 9, en coordination avec l’Armée de défense aérienne et de l’air, ainsi que les autorités locales, avait organisé le transport des échantillons à bord d’un avion CASA C-295 de la Brigade 918.

Le général de division Hô Van Thai, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de la Zone militaire 9, a souligné que l’acheminement de ces 15.401 échantillons constituait la 11e opération de transport et la première effectuée par avion de transport militaire.

Les échantillons sont acheminés à Hanoï pour être confiés à l’Institut de médecine légale militaire du ministère de la Défense, à l’Institut des sciences criminalistiques du ministère de la Police et à l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, qui procéderont aux analyses ADN nécessaires à l’identification des morts pour la Patrie. Cette opération revêt une profonde portée politique, sociale et humanitaire et témoigne de la reconnaissance envers les générations précédentes.

VNA/CVN