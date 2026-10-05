Des fondations aux premiers résultats : la transformation numérique en marche

De nombreuses localités accélèrent leur transformation numérique pour optimiser les services publics, accompagner le tissu économique et stimuler l’attractivité locale, mettant en œuvre la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

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Photo : VNA/CVN

L’intelligence artificielle (IA) et la gestion des données s’imposent désormais au cœur de la gouvernance locale. De nombreuses localités accélèrent l’adoption de ces technologies pour moderniser les services publics, accompagner le tissu économique et optimiser l’action citoyenne.

Ce passage d’une simple possession technique à une application concrète marque une étape décisive vers une transformation numérique en profondeur.

Construction d’un écosystème d’IA

Dans le Centre, la province de Quang Tri teste tout au long du mois d’octobre un "Assistant du citoyen" propulsé par l’IA. Déployé au Centre provincial des services administratifs publics ainsi que dans deux structures des quartiers de Dông Thuân et de Dông Hà, ce dispositif expérimental vise à guider les habitants dans leurs démarches administratives et le remplissage de leurs dossiers en ligne.

L’IA va désormais guider les citoyens dans leurs démarches administratives, de la recherche d’informations initiales jusqu’à la finalisation de leur dossier. Cet assistant est capable d’extraire automatiquement les données des documents, d’en vérifier la cohérence et de corriger les erreurs avant l’envoi final à l’administration. Une assistance de bout en bout qui promet de simplifier et de sécuriser le parcours des usagers.

Vingt procédures administratives clés au niveau communal et provincial ont été sélectionnées, ciblant en priorité le quotidien des citoyens englobant l’état civil, les certifications, enregistrement de mariage, déclaration de décès, ainsi que des démarches spécifiques dans les secteurs de la pêche, du tourisme et des transports.

Loin de se limiter à un simple test technologique, les autorités locales mesurent l’efficacité réelle du système à travers des indicateurs clés : délais de traitement, taux de dossiers conformes dès le premier dépôt, pertinence des demandes d’informations complémentaires, précision des algorithmes et satisfaction des usagers.

Dans la province de Gia Lai, le quartier de Hôi Phu utilise un robot à IA dans son Centre des services administratifs publics depuis août 2025 pour orienter les usagers. Capable d’identifier les besoins des usagers, de lister les pièces administratives à fournir et de délivrer des tickets de passage, cet assistant numérique oriente efficacement le public vers le bon guichet et accompagne déjà plus de 100 personnes par jour en moyenne.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville accélère son virage numérique en généralisant l’usage de l’IA. Ce déploiement massif vise à structurer un écosystème dynamique qui lie recherche scientifique, entrepreneuriat et transfert technologique. Le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB), l’Université d’économie (UEH) et Plug and Play Singapore ont signé un protocole d’accord pour créer un centre d’excellence en IA (AI COE).

Cette collaboration s’articule autour de trois axes majeurs : un centre de compétences, un accélérateur et un programme d’expérimentation Venture Client. Les parties prévoient également la mise en réseau d’experts, d’investisseurs et de start-up avec des réseaux technologiques internationaux, renforçant ainsi l’écosystème d’innovation de la ville.

Les données, ressource pour la gouvernance et le développement.

En ligne avec la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, de nombeuses localités réorientent aujourd’hui leurs efforts, passant de la construction des infrastructures numériques à la normalisation, à l’enrichissement et à l’exploitation des données.

Les données se sont progressivement transformées en un pilier de la gouvernance, de la réforme administrative et des services publics en ligne ainsi qu’une nouvelle ressource pour stimuler le développement socio-économique.

Le Comité populaire de An Giang a lancé une campagne intensive de 45 jours, du 2 octobre au 16 novembre, visant à construire et à assainir les données, à développer la citoyenneté numérique et à lever les obstacles administratifs pour accélérer sa transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

En plus de la gestion des données, les autorités s’attaquent à la modernisation de ses infrastructures techniques et de ses réseaux de communication. L’objectif principal est de lever les blocages techniques pour fluidifier le partage d’informations, avec un effort tout particulier ciblé sur l’interconnexion au niveau des communes.

La province optimise l’exploitation de la base de données nationales sur la population en y synchronisant les fichiers du foncier, de la santé et de l’éducation. En parallèle, le déploiement de nouveaux services sur l’application VNeID est intensifié pour simplifier les démarches des usagers.

Elle a lancé et mis sur les bancs d’essai, le 30 septembre, le référentiel de données partagées ainsi que la plateforme provinciale d’analyse et de gestion. À ce jour, huit secteurs sur dix ont déployé leurs référentiels de données, regroupant 158 fichiers de données. En parallèle, la plate-forme provinciale de données partagées recense désormais 138 fichiers de données structurés en 31 catégories distinctes.

Les données publiques pour optimiser la prise de décision

Les autorités locales développent actuellement un système de gestion opérationnelle connecté, structuré autour de tableaux de bord à plusieurs niveaux pour centraliser et piloter les indicateurs clés de la région.

L’application iNgheAn permet aux dirigeants un suivi en temps réel des informations et intègre un assistant de données propulsé par l’IA. Parallèlement, l’ouverture d’un portail d’open data simplifie désormais l’accès des citoyens et des entreprises aux données publiques.

La province établit une gestion dynamique des données publiques pour optimiser la prise de décision. Désormais, les organes créateurs et gestionaires des données doivent garantir l’exactitude, l’actualité et l’interopérabilité de leurs bases de données. Les chefs de file doivent exploiter quotidiennement ces informations, transformant le simple stockage en un véritable outil de pilotage.

À An Giang et Nghê An, le développement des données est devenu une mission clé de la transformation numérique locale. Les retours d’expérience dans ces deux provinces prouvent que la gestion des données est devenue une étape fondamentale pour moderniser efficacement les services publics régionaux.

La normalisation et l’interconnexion des données publiques s’imposent désormais comme le moteur de la modernisation administrative. En optimisant l’exploitation de leurs données, les organismes publics renforcent l’efficacité de leur gestion, tout en simplifiant l’accès aux services pour les citoyens et les entreprises. Cette dynamique ouvre également la voie à la création de nouveaux produits et services numériques innovants.

VNA/CVN