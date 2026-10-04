Déterminé à rendre aux soldats tombés au combat leur nom et leur famille

À partir d’informations conservées par la population au fil des années, de dossiers et de cartes de guerre ainsi que d’échantillons biologiques prélevés dans les cimetières, les recherches, l’exhumation et l’identification des restes des soldats tombés au combat se poursuivent activement et de manière coordonnée dans l’ensemble du pays.

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Photo : Quang Quyêt/VNA/CVN

Chaque information vérifiée, chaque reste retrouvé et chaque identité établie constitue une nouvelle étape pour rendre aux soldats tombés au combat leur nom, leur terre natale et leur famille, après de longues années de séparation.

Dans le cadre de la Campagne de 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats tombés au combat, les forces compétentes mènent simultanément plusieurs missions : examen des dossiers, collecte d’informations, recherches sur le terrain, exhumation, prélèvement d’échantillons biologiques et analyses ADN.

Ces opérations sont conduites avec détermination et dans l’urgence, afin d’exploiter chaque source d’information et chaque possibilité de retrouver les lieux où reposent les soldats tombés au combat.

Fin septembre, dans le hameau de Cang Kiêng, commune de Chiêng Khoong, province de Son La, les forces compétentes ont lancé des recherches à partir d’informations fournies par des habitants concernant deux soldats morts pendant la résistance contre le colonialisme français.

Après quatre jours de recherches, deux restes humains ont été retrouvés, ainsi que plusieurs objets personnels. Des échantillons biologiques ont également été prélevés pour procéder à des analyses ADN. Le 1er octobre, les deux soldats ont reçu les honneurs funèbres avant d’être inhumés au cimetière des Martyrs de la commune de Sông Ma.

Ce résultat témoigne de la valeur des informations conservées par la population au fil du temps. À partir de pistes parfois ténues, les forces compétentes peuvent poursuivre les recherches, vérifier les informations et élargir les zones d’investigation.

Les autorités locales réaffirment leur détermination : tant qu’il existe des informations, elles doivent être vérifiées ; tant qu’il existe des pistes, les recherches doivent se poursuivre, afin qu’aucun indice précieux ne soit laissé de côté.

À Hô Chi Minh-Ville, les recherches au parc Lê Thi Riêng se poursuivent malgré des conditions météorologiques difficiles. Au 1er octobre, les forces compétentes avaient retrouvé et rassemblé 701 restes de soldats, dont 668 restes individuels et 33 ensembles de restes provenant de huit fosses communes, ainsi que 304 lots d’objets.

Photo : VNA/CVN

Rien que cette journée-là, plus de 500 m³ de terre ont été traités à l’aide d’engins mécaniques et par des travaux manuels.

Les fortes pluies ont provoqué des infiltrations d’eau dans les fosses et rendu le sol boueux, compliquant les opérations de recherche et d’exhumation. Les cadres et soldats ont toutefois poursuivi leur travail, en utilisant des pompes, en installant des bâches et en procédant à des fouilles manuelles dans les zones nécessaires.

Dès la découverte de restes, ils s’emploient à les préserver et à les exhumer avec le plus grand soin, témoignant ainsi de leur profond respect envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Parallèlement aux recherches, les prélèvements d’échantillons biologiques sont accélérés dans plusieurs localités. Hô Chi Minh-Ville a achevé les prélèvements dans les 18 cimetières de martyrs de la ville, avec 9 854 échantillons recueillis, dont 7.104 répondant aux conditions requises pour les analyses ADN.

À Cà Mau, au 26 septembre, les forces compétentes avaient exhumé 3.184 des 3.464 tombes anonymes recensées dans 11 cimetières de martyrs. Le taux de réussite des prélèvements biologiques atteignait 73,8%.

L’identification des restes constitue une étape particulièrement importante pour permettre aux soldats tombés au combat de retrouver leur famille.

Dans le cadre de la Campagne, les organismes concernés ont été chargés d’effectuer l’analyse de 18.000 échantillons de restes. Au moment du bilan, 210 échantillons avaient été analysés et l’identité de 10 soldats avait été établie avec certitude.

Afin d’améliorer les résultats, les établissements spécialisés expérimentent de nouvelles technologies, notamment la méthode NGS-SNP, combinée à l’analyse de l’ADN mitochondrial. Cette orientation est particulièrement importante alors que de nombreux restes ont été inhumés depuis plusieurs décennies, entraînant une dégradation de l’ADN.

Par ailleurs, le prélèvement d’échantillons de référence auprès des familles est parfois difficile, de nombreux proches étant âgés ou décédés.

Parallèlement aux sources nationales, le Vietnam continue d’exploiter les archives de guerre et les données fournies par des partenaires internationaux.

À Tây Ninh, des informations communiquées par l’organisation américaine Mission POW-MIA concernant une fosse commune qui pourrait contenir les restes de 16 soldats vietnamiens sont actuellement confrontées aux données historiques sur les combats et font l’objet de vérifications sur le terrain.

Lors de son discours devant l’Association américaine de politique étrangère, le 22 septembre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé les États-Unis à continuer d’accompagner le Vietnam dans la réparation des séquelles de la guerre, notamment par le partage d’archives du champ de bataille et d’informations historiques, ainsi que par un soutien aux analyses ADN dans le cadre de la Campagne de 500 jours et nuits.

La Campagne est menée avec une détermination soutenue, du terrain aux laboratoires, de l’examen minutieux des dossiers à l’exploitation de chaque source d’information. Derrière chaque reste retrouvé se trouve une histoire et une famille qui attend depuis des décennies.

Chaque résultat obtenu constitue ainsi non seulement une avancée sur le plan technique, mais aussi un geste de profonde gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Avec un sens aigu des responsabilités et une détermination sans relâche, les forces compétentes poursuivent leurs recherches, vérifient chaque information et analysent chaque échantillon biologique.

L’objectif est de permettre à un nombre toujours plus grand de soldats tombés au combat de retrouver leur identité, leur terre natale et leur famille, après de longues années de séparation.

VNA/CVN