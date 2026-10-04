Virage digital pour les élèves khmers de Vinh Long

Dans la province de Vinh Long (Sud), les élèves khmers bénéficient de politiques de soutien renforcées. Les écoles à internat renouvellent leurs méthodes, accélèrent leur transformation numérique et les familiarisent avec les usages de l’intelligence artificielle.

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Photo : VNA/CVN

Après une année de mise en œuvre de la Résolution N°71 du Politburo sur une percée dans le développement de l’éducation et de la formation, Vinh Long poursuit ses efforts pour élargir les possibilités d’études et de développement offertes aux élèves khmers.

À l’internat pour minorités ethniques de Trà Vinh, dans le quartier de Long Duc, les politiques de soutien de l’État constituent un appui pour permettre aux lycéens khmers d’étudier, de se former et de préparer leur avenir.

Selon la directrice de l’établissement, Kim Chan Ta Na, l’école met en œuvre de manière coordonnée des mesures destinées aux élèves internes. Chaque élève bénéficie d’une bourse correspondant à 80% du salaire de base, soit 2.024.000 dôngs par mois. Des couvertures, moustiquaires, nattes, uniformes, manuels scolaires, cahiers et fournitures sont également fournis.

Ces aides permettent de réduire les dépenses à la charge des familles et de favoriser la poursuite de la scolarité des élèves vivant dans des zones éloignées. L’établissement assure par ailleurs une gestion de l’internat à temps complet, avec une attention portée à l’alimentation, à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Le suivi psychologique, l’éducation aux compétences de vie ainsi que les activités culturelles, artistiques et sportive font également partie de cet accompagnement.

Élève de classe 12A, Thach Thuy Duy étudie dans cet établissement depuis trois ans. En plus de l’exonération des frais de scolarité et des aides prévues, elle bénéficie des repas et du logement pris en charge par l’école. Ces conditions lui permettent de réduire ses dépenses quotidiennes et de poursuivre son projet de devenir médecin.

Pour l’année scolaire 2026-2027, le lycée compte 414 élèves, tous issus de l’ethnie khmère. Ils viennent de différentes communes et quartiers des zones I, II et III de la province, dont 40 élèves en situation difficile. Les résultats scolaires enregistrés l’année dernière montrent une progression.

Lors du concours provincial des élèves excellents, l’établissement a obtenu 11 prix, dont un troisième prix et dix prix d’encouragement, se classant au 10e rang parmi les 131 établissements de la province. Trois projets ont également été présentés au concours provincial de sciences et de technologies, dont l’un a obtenu un troisième prix.

Vers une école connectée

Photo : VNA/CVN

À l’échelle provinciale, Vinh Long compte actuellement 710.489 élèves, dont 81.228 issus des minorités ethniques, soit 11,43%. Le réseau comprend neuf internats pour minorités ethniques, avec 89 classes et près de 3.000 élèves.

Pour Thach Tha Lai, directeur adjoint du Service provincial de l’éducation et de la formation, la priorité est toujours donnée aux ressources éducatives, qu'il s’agisse des locaux, des salles spécialisées ou du matériel informatique et pédagogique. Les aides destinées aux élèves des internats pour minorités ethniques sont, quant à elles, intégralement et ponctuellement versées.

La province déploie en parallèle le plan d’enseignement à deux séances par jour dans l’enseignement général pour la période 2026-2030. La transformation numérique se poursuit : tous les établissements publics sont désormais connectés à Internet haut débit. Les carnets scolaires numériques, les diplômes numériques, la base de données sectorielle et le Centre de pilotage de l’éducation intelligente sont déployés de manière coordonnée.

Au lycée de Trà Vinh, cette évolution concerne aussi les méthodes pédagogiques et la gestion de l’établissement. Les cours accordent davantage de place aux interactions, aux discussions de groupe et aux projets interdisciplinaires. L’évaluation met l’accent sur la capacité à appliquer les connaissances et sur la pensée critique plutôt que sur la mémorisation.

La recherche scientifique est davantage liée aux réalités des élèves, avec une attention portée à la préservation de l’identité culturelle khmère. Les outils numériques sont également utilisés pour les admissions, le suivi des présences, la gestion des supports pédagogiques et des résultats, ainsi que les échanges avec les familles.

L’établissement commence aussi à intégrer l’éducation à l’intelligence artificielle dans l’enseignement de l’informatique et dans les matières concernées. Les élèves sont sensibilisés à l’utilisation sûre et responsable des outils d’IA, à la vérification des informations et à la nécessité de ne pas laisser la technologie se substituer à leur travail scolaire.

L’orientation professionnelle est également engagée plus tôt, en lien avec des organismes, des établissements de formation professionnelle et d’autres structures, afin d’aider les élèves à identifier leurs capacités et leurs domaines d’intérêt.

Pour la période à venir, Vinh Long prévoit de poursuivre la mise en œuvre des politiques en faveur des enseignants, des élèves et des établissements situés dans les zones où les conditions socio-économiques sont particulièrement difficiles. La province vise notamment à porter à plus de 12% la proportion d’élèves issus des minorités ethniques scolarisés dans les établissements à internat.

Dan Thanh/CVN