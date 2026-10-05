Premières opérations de chirurgie laparoscopique réussies sur l’île de Phu Quy

Pour la première fois, le Centre médico-militaire de Phu Quy a réalisé des interventions de chirurgie laparoscopique sur quatre patients, permettant aux habitants de l’île de bénéficier sur place de soins pour certaines pathologies chirurgicales.

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Photo : VOV/CVN

Dans l’après-midi du 2 octobre, le Centre médico-militaire de Phu Quy, dans la province de Lâm Dông, a réalisé quatre interventions laparoscopiques sous la supervision et avec l’appui technique d’une équipe de l’Hôpital général de Binh Thuân chargée du transfert de cette technique. Il s’agit d’une première pour cet établissement de santé insulaire.

Parmi les patients opérés figurait Hô Thi Tiên, atteinte d’une appendicite. Selon elle, si elle avait dû se rendre sur le continent pour être opérée, sa famille aurait dû engager des frais supplémentaires et consacrer davantage de temps au déplacement.

Le docteur Duong Tin Phuc, directeur du Centre médico-militaire de Phu Quy, a indiqué que l’introduction de la chirurgie laparoscopique permettait à l’établissement de renforcer ses capacités techniques et de prendre directement en charge plusieurs pathologies chirurgicales sur l’île. Cette technique peut notamment être appliquée dans les cas d’appendicite, de kystes ovariens ou de perforation gastrique.

Photo : VNA/CVN

Par rapport à la chirurgie ouverte, la laparoscopie est moins invasive, favorise une récupération plus rapide et laisse des cicatrices plus petites.

Pour mettre en œuvre cette technique, le centre a été doté d’un système de chirurgie laparoscopique d’une valeur de 3 milliards de dôngs, financé par la Compagnie générale pétrolière du Vietnam. Parallèlement, deux médecins, trois infirmiers et un personnel spécialisé en anesthésie ont été envoyés en formation à l’Hôpital général de Binh Thuân et à l’Université de médecine et de pharmacie de Huê, afin de disposer des ressources humaines nécessaires à l’utilisation des équipements et à la réalisation des interventions.

Le Centre médico-militaire de Phu Quy est actuellement un établissement hospitalier de niveau III, doté de 70 lits. Il accueille en moyenne quelque 150 consultations externes par jour. Chaque année, il réalise environ 200 à 250 interventions chirurgicales, dont une centaine pour des appendicites et une centaine de césariennes.

Auparavant, la plupart des interventions chirurgicales et obstétricales pratiquées sur l’île étaient réalisées par chirurgie ouverte, principalement dans des situations d’urgence.

Photo : VNA/CVN

L’île de Phu Quy se trouve à plus de 110 km du continent et les déplacements dépendent entièrement du transport maritime. Les liaisons en bateau à passagers entre l’île et le port de Phan Thiêt durent environ 2 à 3,5 heures, selon le type de navire et les conditions météorologiques.

La maîtrise de cette technique sur place permet ainsi non seulement d’améliorer la qualité des soins, mais aussi d’offrir aux habitants un meilleur accès à des services médicaux spécialisés, sans qu’ils aient à effectuer la traversée vers le continent.

Hoàng Lan/CVN