Hanoï en tête de l’indice provincial d’innovation 2026

La capitale Hanoï conserve la première place de l’indice provincial d’innovation 2026 avec 63,80 points, confirmant ses atouts en matière de recherche-développement et de valorisation des ressources scientifiques et technologiques.

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Photo : VNA/CVN

La capitale Hanoï arrive une nouvelle fois en tête de l’indice provincial d’innovation (PII) en 2026 avec 63,80 points, conservant la première place pour la quatrième année consécutive, ce qui témoigne de ses atouts en matière de recherche et développement ainsi que de sa capacité à transformer les ressources consacrées à ce domaine en résultats concrets.

Les résultats du PII 2026 ont été publiés le 4 octobre par le ministère des Sciences et des Technologies, dans le cadre de la Journée nationale de l’innovation 2026, organisée à Hanoï. Cet indice vise à fournir aux autorités locales une base scientifique et pratique leur permettant d’identifier leurs atouts, leurs faiblesses, leurs potentiels et les conditions nécessaires au développement des activités scientifiques et technologiques, afin de définir des solutions visant à en améliorer l’efficacité.

Après Hanoï, les neuf autres localités figurant parmi les mieux classées sont Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Huê, Dà Nang, Thai Nguyên, Tây Ninh et Hung Yên. Ce groupe comprend sept villes relevant directement de l’administration centrale, six localités du Nord, deux du Centre et deux du Sud. Cao Bang occupe le dernier rang avec 21,22 points, à la 34e place.

Selon les résultats de l’analyse, Hanoï arrive en tête dans 18 des 52 indicateurs composant l’indice, soit le nombre le plus élevé parmi les 34 localités évaluées. Les principaux atouts de la capitale concernent les facteurs liés aux capacités de recherche et développement (R&D), notamment les ressources humaines dans ce domaine, les dépenses de R&D, le nombre d’organisations scientifiques et technologiques, ainsi que les proportions d’entreprises menant des activités de R&D et de développement de nouveaux produits et procédés.

Hanoï se distingue également par ses résultats dans plusieurs indicateurs liés aux actifs de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les solutions techniques, les nouvelles variétés végétales, les marques et les dessins et modèles industriels. La capitale affiche également de bons résultats dans certains indicateurs liés à la réduction de la pauvreté et au développement humain. Ces résultats montrent que les atouts de Hanoï résident non seulement dans sa capacité à créer des conditions favorables au développement technologique, mais aussi dans sa capacité à transformer ces ressources en produits et résultats concrets.

Hô Chi Minh-Ville arrive au deuxième rang pour le nombre d’indicateurs dans lesquels elle occupe la première place, avec 12 sur 52, notamment dans les domaines des organisations scientifiques et technologiques, des infrastructures, du crédit au secteur privé, de la densité des entreprises, ainsi que de la R&D et du développement de nouveaux produits et procédés au sein des entreprises. Quang Ninh se classe troisième avec cinq indicateurs sur 52 en tête, notamment dans les domaines des infrastructures numériques, du crédit au secteur privé, des projets d’investissement dans les zones industrielles, des produits du programme OCOP et de la réduction de la pauvreté.

Par pilier, Hanoï arrive en tête pour les "Ressources humaines et recherche-développement", le "Niveau de développement du marché" et les "Produits fondés sur les connaissances, la créativité et la technologie". Quang Ninh se classe première pour les "Infrastructures", tandis que Bac Ninh arrive en tête pour le "Niveau de développement des entreprises". Il convient de noter que, pour le pilier "Impact", Phu Tho, Bac Ninh et Ninh Binh occupent respectivement les premières places, ce qui montre que les résultats des localités varient selon les différents aspects pris en compte.

Le PII 2026 comprend 52 indicateurs répartis entre sept piliers, dont cinq piliers d’entrée : les institutions ; les ressources humaines et la recherche-développement ; les infrastructures ; le niveau de développement du marché ; et le niveau de développement des entreprises. Les deux piliers de sortie sont les produits fondés sur les connaissances, la créativité et la technologie, ainsi que l’impact.

Les données utilisées pour établir le PII 2026 proviennent de deux sources principales. Parmi les 52 indicateurs, 40 reposent sur des statistiques et des données de gestion publique officiellement publiées, tandis que 12 sont établis à partir de données recueillies et fournies par les localités, accompagnées de pièces justificatives. Le traitement, l’analyse et le calcul de l’indice ont été réalisés conformément à des normes internationales largement reconnues. La conception de l’indice, la fiabilité des données et les méthodes de calcul ont été validées par des experts internationaux indépendants depuis 2023.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, le PII constitue non seulement un outil permettant d’évaluer et de comparer les capacités et les résultats des activités scientifiques et technologiques entre les localités, mais aussi de contribuer à améliorer la qualité de la gouvernance et de la gestion publique dans ce domaine. Il aide ainsi les localités à élaborer et à mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir un modèle de développement socio-économique fondé sur les sciences, les technologies et la créativité.

VNA/CVN