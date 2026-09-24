Identification des martyrs : Dông Thap accélère la collecte d'ADN avec un objectif fixé à fin octobre

Dans le cadre de la campagne nationale des "500 jours et nuits" visant à accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des dépouilles de martyrs, la province de Dông Thap (Sud) intensifie ses opérations sur le terrain.

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Photos : VNA/CVN

Au 21 septembre, l’unité spécialisée du commandement militaire provincial avait déjà procédé au prélèvement de plus de 8.420 échantillons sur des dépouilles de martyrs dont l’identité demeure inconnue. Les autorités locales se sont fixé pour objectif d’achever l’ensemble des prélèvements et la remise des échantillons biologiques d’ici fin octobre 2026.

Ce programme de grande envergure porte sur un total de 12.233 sépultures non identifiées recensées dans la province. À ce jour, les équipes de prélèvement ont achevé leurs travaux dans 18 des 30 cimetières de martyrs de la province et poursuivent leurs interventions sur quatre autres sites. Sur les 10.766 tombes déjà exhumées, 8.427 échantillons ont été collectés, dont 3.216 ont déjà été transmis au Centre d’expertise ADN pour analyse.

Selon le colonel Nguyên Van Hoa, commissaire politique du commandement militaire provincial de Dông Thap et responsable du comité de pilotage 515 de la province, les efforts se déploient désormais sur plusieurs fronts. Outre l'accélération du calendrier de collecte, l'équipe K91 sera mobilisée pour mener des missions de recherche et de rapatriement de restes de soldats dans les provinces de Prey Veng et de Pursat, au Cambodge. Elle devrait accélérer le processus de collecte d'échantillons de restes de martyrs conformément au calendrier prévu et terminer la collecte et la remise des échantillons d'ici la fin octobre 2026. En parallèle, un processus rigoureux de numérisation et de standardisation des données est en cours afin de garantir la conservation optimale des échantillons et de faciliter le suivi des résultats génétiques.

Pour optimiser les recherches, la province mise également sur une vaste campagne de sensibilisation visant à recueillir des témoignages auprès des anciens combattants, des familles de disparus et de la population locale. Un travail minutieux de vérification des informations et d’examen des anciens lieux d’inhumation est mené afin d’identifier de nouveaux sites de fouilles potentiels.

Afin de soutenir cette mission, la province s’attache également à renforcer la formation professionnelle et technique du personnel et à garantir la disponibilité permanente des ressources logistiques et financières nécessaires aux opérations sur le terrain.

Selon le ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits, les unités concernées doivent effectuer des expertises ADN sur 18.000 échantillons de restes, dont plus de 17.000 ont été prélevés avant l’entrée en vigueur de la Résolution N°26/2026/NQ-CP. Pour 2026, l’objectif est de procéder à l’expertise de 9.000 échantillons reçus avant le 1er juillet 2025.

Quatre organismes disposent d’unités spécialisées dans les expertises ADN : l’Institut de médecine légale militaire du ministère de la Défense, l’Institut des sciences criminelles du ministère de la Police, l’Institut national de médecine légale du ministère de la Santé et l’Institut de biologie de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam.

VNA/CVN