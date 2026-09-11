Plus de 13.500 échantillons de restes de soldats tombés au combat transférés pour des tests ADN

Au total, 13.563 échantillons de restes de soldats tombés au combat ont été transférés à Hanoï pour des tests ADN visant à identifier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

>> Campagne des 500 jours et nuits : 30 restes de martyrs retrouvés au parc Lê Thi Riêng en deux jours

>> Devoir de mémoire pour l'identification de 7.104 dépouilles de martyrs

>> Poursuivre avec détermination la recherche des soldats morts pour la Patrie

Photo : VNA/CVN

Ces échantillons ont été remis à l’Académie des sciences et technologies du Vietnam et à l’Institut militaire de médecine légale à l’issue d’une cérémonie organisée le 11 septembre par le Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air, en coordination avec la VIIe Région militaire et les comités populaires des provinces de Dông Nai, Tây Ninh et Lâm Dông.

Lors de la cérémonie, le colonel Nguyên Huu Toan, directeur adjoint du Département des affaires politiques du Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air, a exprimé sa profonde gratitude envers les héros et les soldats tombés au combat qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale, la liberté et le bonheur du peuple.

Il a rappelé qu’au cours des guerres de résistance pour la défense de la Patrie, d’innombrables jeunes avaient quitté leur ville natale, leur famille et leurs rêves personnels pour accomplir leur devoir envers la nation. Beaucoup ne sont jamais revenus du champ de bataille, tandis que l’identité et le lieu de sépulture de nombreux autres restent inconnus.

Le général de division Nguyên Huy Tuân, commissaire politique adjoint du Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air, a souligné la portée particulière des vols transportant ces échantillons biologiques dans le cadre de la "campagne des 500 jours", visant à accélérer la recherche et l’identification des restes de soldats tombés au combat. Il a affirmé que derrière chaque échantillon se cachent une histoire, une vie et les espoirs de proches qui attendent depuis des décennies de connaître l’identité et la ville d’origine de leurs êtres chers.

Photo : VNA/CVN

Cette fois-ci, le commandement a transporté 13.563 échantillons, soit plus de 7.000 de plus que lors du transfert effectué le 21 août. Les échantillons ont été transportés, réceptionnés et remis avec le plus grand soin, un sens élevé des responsabilités et dans des conditions de sécurité maximales, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, au terminal militaire de l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, la VIIe Région militaire avait coordonné avec le Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air ainsi qu’avec les trois localités concernées l’organisation du transport et de la remise des échantillons. Les provinces de Dông Nai, Tây Ninh et Lâm Dông ont fourni respectivement 4.651, 5.287 et 3.625 échantillons. Ces derniers ont été soigneusement scellés et conditionnés dans 144 caisses spécialisées, recouvertes du drapeau national afin d’en garantir la sécurité durant le transport.

Le lieutenant-général Trân Vinh Ngoc, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de la VIIe Région militaire, a rappelé que des millions de Vietnamiens avaient consacré leur jeunesse et leur vie à l’indépendance et à la liberté de la nation. Plus d’un demi-siècle après le rétablissement de la paix, nombre d’entre eux demeurent non identifiés, laissant leurs familles dans l’attente d’informations sur leurs proches.

Il a qualifié le transfert de ces 13.563 échantillons de "vol de la reconnaissance", témoignant du souvenir impérissable que la nation garde de ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie.

Le recours aux avancées scientifiques et technologiques en matière d’identification devrait permettre d’établir l’identité d’un plus grand nombre de soldats tombés au combat, de combler les lacunes concernant leurs sépultures et de répondre aux aspirations légitimes de leurs familles.

VNA/CVN