Sciences : Libérer les ressources pour former et développer des centres d'excellence

Hô Chi Minh-Ville se trouve à un moment charnière de son parcours pour affirmer sa position de principal pôle d'innovation de la région. Grâce à des mécanismes propres, Hô Chi Minh-Ville crée un levier stratégique pour aider les organisations scientifiques et technologiques à renforcer leurs capacités, évoluant progressivement selon le modèle des centres d'excellence. L'objectif est de créer une dynamique contribuant à faire de la ville un centre scientifique, technologique et d'innovation de la région.

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Une vision stratégique issue d'un cadre institutionnel spécifique

Pour comprendre la portée de cette stratégie, il convient de placer le développement scientifique et technologique dans l'ensemble des grandes orientations fixées par le Pouvoir central pour Hô Chi Minh-Ville. Les résolutions N°24-NQ/TW et N°31-NQ/TW du Politburo ont clairement défini la tâche de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre économique, financier, de services, culturel, d'éducation et de formation, de science, de technologie et d'innovation de l'Asie du Sud-Est.

En particulier, la Résolution N°98/2023/QH15 de l'Assemblée nationale sur l'expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville a ouvert un espace juridique novateur, créant des conditions favorables pour que la plus grande métropole du pays pilote de manière autonome des modèles de gestion, d'investissement et d'attraction de ressources remarquables.

La réalité du développement des infrastructures scientifiques et technologiques locales reflète une situation à la fois riche en potentiels et non dénuée de défis.

Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville compte actuellement 523 organisations scientifiques et technologiques, dont 107 créées par l'État et 416 créées par des particuliers ou des associations. Cependant, seules 4 organisations appartenant au secteur de l'enseignement supérieur sont classées dans les classements internationaux.

Cette réalité exige que la ville dispose de mécanismes et de politiques d'incitation suffisamment forts et conformes aux pratiques internationales pour construire, former et développer des organisations scientifiques et technologiques de niveau international.

Approuvé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville à la fin de l'année 2023, le projet CoE constitue l'une des solutions visant à concrétiser l'orientation visant à faire de la ville un centre scientifique, technologique et d'innovation de l'Asie du Sud-Est d'ici 2030. Les bénéficiaires du soutien sont les organisations scientifiques et technologiques publiques disposant de capacités et d'un fort potentiel de développement, améliorant ainsi la qualité de la recherche et augmentant la contribution de la science et de la technologie au développement socio-économique.

Selon la feuille de route du projet, la ville s'efforce d'avoir, d'ici 2030, au moins cinq centres s'approchant des normes internationales ; et d'ici 2045, au moins cinq unités répondant aux normes internationales. À ce jour, le projet a sélectionné six unités éligibles pour participer à la formation et au développement de centres de recherche aux normes internationales. La ville a approuvé les projets de quatre organisations avec quatre programmes scientifiques et technologiques, pour un budget total d'environ 300 milliards de dôngs, dans les domaines des puces électroniques, des cellules souches et des matériaux nouveaux.

Grâce à ce mécanisme, les organisations participantes disposent de ressources supplémentaires pour mettre en œuvre des programmes scientifiques et technologiques à moyen et long termes, tout en créant un environnement plus favorable pour attirer, utiliser et retenir les experts et les scientifiques.

Renforcer le potentiel grâce aux mécanismes spécifiques

En observant la mise en œuvre concrète au sein des unités pionnières, l'efficacité du projet CoE commence à se manifester clairement à travers la restructuration des infrastructures de recherche et la concentration des ressources financières. En juin 2025, le Centre de recherche sur les matériaux à structure nanométrique et moléculaire relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (INOMAR) a été la première unité approuvée par la ville pour participer au projet d'élaboration de mécanismes visant à promouvoir la formation et le développement de centres de recherche aux normes internationales (Projet CoE), avec un financement de 85 milliards de dôngs, afin de réaliser l'objectif d'atteindre les normes internationales en matière de recherche et d'innovation dans le domaine des matériaux avancés.

Après un processus de réorganisation, le Centre INOMAR et l'Institut de nanotechnologie (INT) ont fusionné pour former l'Institut des technologies des matériaux avancés relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (AMTI). L'Institut met actuellement en œuvre deux programmes dans le cadre du projet CoE.

Le Professeur associé et Docteur Doàn Lê Hoàng Tân, directeur adjoint de l'AMTI, a déclaré que l'unité a été approuvée pour 2 programmes scientifiques et technologiques sur l'application des matériaux avancés selon 2 axes : la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

Concernant l'axe de recherche appliquée sur les matériaux avancés dans la conversion d'énergie, l'environnement et les soins de santé, l'Institut se concentre sur des publications internationales de haute qualité et des brevets internationaux. Pendant ce temps, l'axe de recherche sur les matériaux de capteurs environnementaux et biomédicaux se concentre sur les applications pratiques.

Selon le Professeur associé et Docteur Doàn Lê Hoàng Tân, avec une orientation d'investissement à long terme sur 5 ans, le projet représente une ressource très importante pour permettre aux scientifiques de déployer leurs activités de recherche, aidant les axes de recherche à être menés jusqu'à la phase d'achèvement en vue du transfert. Généralement, les projets actuels durent 2 à 3 ans, ce qui est assez court pour que les recherches puissent atteindre le stade de la finalisation et du transfert de technologie. Grâce à cette orientation d'investissement, l'unité maîtrisera progressivement les technologies de matériaux avancés pour les appliquer dans la vie quotidienne.

Les activités de l'Institut sont organisées selon un modèle de liaison institut-université, aidant à exploiter plus efficacement les ressources au sein du système de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, à former des groupes de recherche d'excellence et à promouvoir des travaux scientifiques de grande valeur et à forte influence. Ce modèle de liaison reflète également la grande stratégie de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville consistant à bâtir des groupes de recherche forts reliant plusieurs disciplines entre les universités membres telles que l'Université polytechnique, l'Université des sciences naturelles ou l'Université internationale afin d'optimiser le système de laboratoires partagés.

Une autre orientation prioritaire de l'AMTI est d'élargir ses connexions avec des partenaires de recherche internationaux, formant ainsi un réseau de partenariat dans des domaines tels que les matériaux avancés, la biotechnologie, les semi-conducteurs et les nouvelles énergies. En parallèle des activités de recherche, l'AMTI attache une grande importance à la formation post-universitaire afin de bâtir progressivement une équipe de chercheurs noyaux durs pour les groupes de recherche, répondant aux exigences de développement à long terme d'un centre de recherche aux normes internationales.

Outre le secteur universitaire, le phare technologique de la ville situé dans la Zone des hautes technologies (SHTC) enregistre également une transformation remarquable en s'intégrant dans l'écosystème des centres d'excellence. En octobre 2025, le Centre de recherche et de développement de la Zone des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville a été sélectionné pour participer au projet CoE, avec un financement de près de 96 milliards de dôngs, dans le but de devenir un centre d'excellence en matière de transition numérique et de transition écologique.

Le Docteur Trinh Xuân Thang, directeur du Centre de recherche et de développement de la Zone des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que dans l'axe de la transition numérique, l'unité continue de se concentrer sur la maîtrise de la technologie de fabrication des puces semi-conductrices, la fabrication de divers types de capteurs, combinées aux systèmes d'IA et d'IoT pour créer des réseaux de capteurs intelligents. Dans l'axe de la transition écologique, le centre poursuit ses recherches sur les matériaux verts, les aliments fonctionnels, les piles à combustible... ayant un impact positif sur l'amélioration de l'environnement.

Cette proactivité correspond parfaitement à la stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle dans laquelle Hô Chi Minh-Ville investit massivement. La combinaison entre le Centre de recherche et de développement de la SHTC, le Centre de formation aux circuits intégrés (SITC) et la étroite collaboration avec des groupes technologiques mondiaux est en train de créer un écosystème fermé allant de la formation des ressources humaines, de la recherche sur la conception jusqu'à la fabrication d'essais.

Forte d'une équipe de chercheurs capables de maîtriser la technologie, le Centre de recherche et de développement de la Zone des hautes technologies de la ville se concentre sur le développement technologique et son application dans le processus d'innovation. Dans le processus de construction d'un centre aux normes internationales, l'unité continue de mettre en œuvre des politiques de valorisation de son personnel, notamment la politique d'encouragement des chercheurs à faire des études doctorales, élevant ainsi la qualité de l'équipe et augmentant sa capacité à saisir rapidement les nouvelles technologies.

Les équipements des laboratoires du Centre continuent d'être investis et complétés pour répondre aux exigences de la recherche et de l'innovation ; dans le même temps, les activités de coopération avec des experts et des entreprises sont renforcées. Dans son plan sur cinq ans, le Centre fixe l'objectif d'avoir 50 articles scientifiques, 30 titres de propriété intellectuelle et d'aider à la commercialisation de 15 à 20 produits de haute technologie.

La mise en œuvre au sein des deux premières unités montre que le mécanisme du projet CoE est en train d'être concrétisé par des programmes de recherche, des investissements dans les infrastructures et le développement des ressources humaines. Ainsi, la ville vise à former et développer des unités de recherche suffisamment capables de se développer de manière approfondie et de guider certains domaines technologiques.

Élargir les ressources et opérer des percées politiques

Le succès du modèle des centres d'excellence ne peut être séparé d'un cadre financier et de traitement des talents réellement souple, s'approchant des normes internationales. L'une des politiques remarquables est que la ville autorise l'application d'un niveau de revenu allant jusqu'à 120 millions de dôngs par personne et par mois pour certains postes de direction dans les organisations scientifiques et technologiques.

La rémunération accordée aux participants à la réalisation de programmes et de tâches scientifiques et technologiques est également supérieure à celle prévue par les mécanismes actuels. En plus des politiques relatives aux ressources humaines, les centres peuvent recevoir un soutien pour investir dans les équipements et les laboratoires; renforcer les capacités de recherche, de technologie et d'innovation ; développer la propriété intellectuelle, commercialiser les résultats de la recherche ; soutenir les activités de start-up innovantes et élargir les liaisons internationales.

Les orientations prioritaires du projet se concentrent sur des groupes de technologies fondamentales capables de créer un grand impact, notamment l'intelligence artificielle, le Big Data, l'Internet des objets, la technologie Blockchain, les puces électroniques, la robotique et l'impression 3D; la biotechnologie et la biomédecine ; la technologie des matériaux avancés, les nanomatériaux, les matériaux semi-conducteurs, l'optomécanique et la photonique.

Le projet est mis en œuvre en lien avec l'application des mécanismes spécifiques de la ville dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation, conformément à la Résolution N°19/2023/NQ-HDND du Conseil populaire de la ville fixant les critères, les bénéficiaires, les conditions d'accès aux régimes de salaire, de traitement, d'avantages sociaux et autres politiques d'incitation pour les postes de direction dans les organisations scientifiques et technologiques publiques et la rémunération pour l'exécution des tâches scientifiques et technologiques.

Ne s'arrêtant pas au secteur public, la pensée managériale en matière de science et de technologie à Hô Chi Minh-Ville a franchi un grand pas en élargissant l'espace politique à l'ensemble de l'écosystème d'innovation. En application de la loi sur le développement urbain, le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a récemment promulgué une résolution sur la réglementation des mécanismes et politiques d'incitation et de soutien à la formation et au développement de centres de recherche répondant aux normes internationales sur son territoire. Sur la base de l'héritage des politiques du projet CoE, la nouvelle résolution élargit les bénéficiaires aux organisations scientifiques et technologiques non publiques de la ville; augmente les barèmes de rémunération pour la participation aux programmes et tâches; et accroît l'autonomie des organismes porteurs de projets...

Cette nouvelle résolution ouvre une opportunité équitable pour les instituts de recherche privés, les centres de R&D des grandes entreprises et les universités privées. Cela permet d'activer l'ensemble des ressources sociales, créant des conditions favorables à l'émergence de partenariats public-privé dans le domaine de la recherche et du développement de hautes technologies. Les politiques de la résolution devraient continuer à stimuler la formation d'organisations et de groupes de recherche forts, créant de nombreuses technologies, titres de propriété intellectuelle et produits de valeur; promouvoir le transfert et la commercialisation des résultats de recherche ; ainsi qu'attirer et retenir les talents scientifiques et technologiques pour la ville.

Résoudre l'équation de la commercialisation et façonner l'avenir

En observant l'expérience internationale, le modèle des centres d'excellence a prouvé son rôle de moteur dans de nombreux pays développés. Des organisations telles que l'Institut RIKEN, l'Institut de recherche en technologie industrielle ITRI ou l'Agence pour la science, la technologie et la recherche A*STAR sont toutes des centres d'excellence jouant un rôle de passerelle entre la recherche académique et le marché commercial. En s'inspirant des expériences internationales, les centres CoE de Hô Chi Minh-Ville ne visent pas seulement le nombre d'articles internationaux ou de brevets, mais le critère le plus important réside dans la capacité à commercialiser les technologies et à créer des entreprises directement issues des laboratoires.

Cependant, le chemin du laboratoire au marché comporte encore de nombreux obstacles qu'il convient de continuer à lever. La question de l'évaluation de la propriété intellectuelle créée à partir du budget de l'État, les mécanismes de partage des profits lors du transfert technologique, ou encore les procédures de création d'entreprises au sein des universités publiques exigent toujours des textes d'application interministériels réellement novateurs. La détermination des autorités de Hô Chi Minh-Ville à libérer les ressources institutionnelles, financières et humaines apporte des signaux extrêmement positifs.

Avec une feuille de route claire et des étapes solides à partir des expérimentations menées dans des unités clés comme l'AMTI ou le Centre de recherche et de développement de la SHTC, Hô Chi Minh-Ville concrétise progressivement son ambition de devenir un centre de recherche et d'innovation de niveau international, contribuant directement au développement rapide et durable de l'ensemble du pays à l'ère technologique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN