Un séisme de magnitude 6,2 au large de l'Indonésie

L'agence a déclaré que le séisme, qui a atteint une profondeur de 81 km, n'avait pas de potentiel de tsunami. Aucune dégât n'a été signalé dans l'immédiat. Auparavant, le matin du 4 février, la région avait été frappée par un séisme de magnitude 6,1. Étant située sur une zone vulnérable appelée la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie a souvent été frappée par des tremblements de terre. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 a dévasté l'île indonésienne de Sumatra et provoqué un tsunami. En quelques heures seulement, des vagues de 30 m de haut ont frappé les côtes autour de l'Océan Indien, notamment l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et les Maldives. Cette catastrophe naturelle a coûté la vie à plus de 230.000 personnes dans 17 pays et est considérée comme la catastrophe naturelle la plus meurtrière du XXIe siècle.

VNA/CVN