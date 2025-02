Soudan : 67 morts dans un bombardement de forces paramilitaires sur la ville d'El Fasher

"Parmi les victimes figuraient 30 femmes, 17 enfants et 20 hommes", a fait savoir la 6e division d'infanterie dans un communiqué, identifiant toutes les victimes comme des civils. Des affrontements ont éclaté dimanche 2 février et lundi 3 février entre les SAF et les RSF dans la partie est d'El Fasher, et les SAF ont détruit plusieurs véhicules de combat des RSF. Les affrontements armés entre SAF et RSF ont marqué récemment une escalade sur trois fronts, dont la capitale de Khartoum, l'État d'Al-Jazirah dans le Centre du Soudan, et les alentours de la ville d'El Fasher dans l'Ouest du Soudan. Selon des témoins, les Forces armées soudanaises ont lancé lundi 3 février des frappes aériennes ciblant la zone sud de Khartoum contrôlée par les RSF. Les SAF ont connu récemment des progrès importants dans l'État de Khartoum, avançant ses opérations dans la ville de Bahri et capturant plusieurs zones. Toutefois, les RSF conservent un bastion majeur dans cette ville la zone du Nil Oriental.

APS/VNA/CVN