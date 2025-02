Inde

Le bilan de la chute d'un véhicule dans un canal est passé à sept morts

L'accident s'est produit tard vendredi soir 31 janvier lorsque le véhicule qui transportait les victimes est tombé dans le canal de Bhakhra, dans le district de Fatehabad de l'État d'Haryana. Deux personnes, le conducteur du véhicule et un jeune garçon de 11 ans, ont réussi à sortir du canal à la nage. Parmi les morts figurent des enfants et des femmes. Selon le responsable, un corps sans vie a été retrouvé vendredi soir 31 janvier, tandis que six autres l'ont été samedi 1er février dans l'État voisin du Pendjab. Des efforts sont encore en cours pour retrouver les cinq personnes toujours portées disparues. Il y avait au total 14 personnes à l'intérieur du véhicule lorsqu'il est tombé dans le canal où l'eau coulait à fort courant. Les victimes revenaient d'un mariage dans l'État du Pendjab.

Xinhua/VNA/CVN