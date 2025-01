Gratuité pour une semaine des transports publics à Bangkok face à la pollution

>> Plus de 350 écoles fermées à Bangkok en raison de la pollution de l'air

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Transports, Suriya Jungrungreangkit, cette mesure a été décidée après que Bangkok a été classée comme la quatrième ville la plus polluée au monde en termes de qualité de l'air, selon les dernières données d'IQAir, une organisation suisse, le 24 janvier. Du 25 au 31 janvier, les habitants de Bangkok pourront profiter gratuitement des services de bus et de trains électriques dans la capitale, a annoncé Suriya. Le gouvernement thaïlandais prévoit de débloquer environ 140 millions de THB (4,1 millions d'USD) du budget central pour compenser les coûts des entreprises de transport concernées, notamment Bangkok Transit System Plc (BTS), Bangkok Expressway and Metro Public Company (BEM), et Bangkok Mass Transit Authority (BMTA). En parallèle, huit points de contrôle ont été mis en place pour surveiller les émissions des véhicules. Suriya Jungrungreangkit a exprimé l'espoir que cette initiative inciterait 20 à 30% de passagers supplémentaires à utiliser les transports publics durant cette période. Si la qualité de l'air ne s'améliore pas après les sept jours, le gouvernement envisage de prolonger la gratuité des transports, a-t-il précisé.

VNA/CVN