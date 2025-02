Le Cambodge attaché à la promotion de la coopération avec l'Algérie

>> Singapour et le Cambodge signent un accord sur la coopération gouvernementale numérique

>> Cambodge et Japon conviennent de maintenir leur coopération pour la paix et la prospérité de la région

S'exprimant à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Sarun a déclaré: "Je m'emploierai, tout au long de ma mission en Algérie, à promouvoir les relations et la coopération entre nos deux pays aux plans bilatéral et multilatéral au service de nos peuples". À cette occasion, l'ambassadeur cambodgien a salué "le progrès réalisé par l'Algérie dans tous les domaines", souhaitant "succès au Gouvernement algérien et prospérité et bien-être au peuple algérien".

APS/VNA/CVN