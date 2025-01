Incendie dans le plus ancien hôtel de luxe de Suisse

Un incendie s'est déclaré dans le plus ancien hôtel de luxe de Suisse mercredi soir 29 janvier, au cœur de Genève, et a entraîné son évacuation, ont rapporté des médias locaux.

Le feu a touché le Four Seasons Hôtel des Bergues, un établissement 5 étoiles, ouvert en 1834 et considéré comme un haut-lieu genevois. Aucun blessé n'est à déplorer, a déclaré son directeur, Pedro Nora, au quotidien suisse 20 Minutes, ajoutant que les clients avaient été évacués vers des hôtels des alentours. Des pompiers ont utilisé des grues pour atteindre les flammes sur le toit. Selon le média public RTS, l'alerte a été donnée vers 21h30 (20h30 GMT). La cause de l'incendie, rapidement contenu, reste inconnue, a ajouté RTS. L'hôtel des Bergues accueille régulièrement des événements d'envergure, comme les ventes aux enchères de la maison Christie's en matière de joaillerie.

AFP/VNA/CVN