Chine : plus de 734 millions d'USD pour les personnes touchées par les catastrophes naturelles

Ces fonds sont destinés aux gouvernements locaux afin qu'ils aident les personnes touchées par les catastrophes naturelles à faire face aux difficultés de la vie pendant l'hiver et le printemps. Le ministère a également fourni des orientations et un soutien aux localités afin de mieux mettre en œuvre les mesures d'aide, de distribuer avec précision les fonds et le matériel d'aide, et d'améliorer la coordination des politiques et des ressources. En ce qui concerne les fortes chutes de température attendues dans les prochains jours, le ministère a déclaré qu'il intensifierait la surveillance de l'évolution des catastrophes dans les différentes régions afin de garantir que toutes les personnes touchées restent en sécurité et au chaud pendant l'hiver.

Xinhua/VNA/CVN