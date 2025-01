Nigeria : un nouvel accident de camion-citerne fait 18 morts

"Au total, 31 personnes ont été impliquées dans l'accident. 10 ont été secourues avec des blessures plus ou moins graves, tandis que 3 ont été sauvées. Malheureusement, les 18 autres victimes ont été brûlées au point d'être méconnaissables", a détaillé l'Agence pour la sécurité routière nigériane (FRSC) dans un communiqué. "Les freins du camion-citerne, qui était chargé de carburant, ont lâché et le conducteur a perdu le contrôle avant de s'écraser sur 17 véhicules, provoquant un incendie qui a brûlé 11 véhicules", a précisé la FRSC. Peter Mbah, le gouverneur de l'État d'Enugu, où a eu lieu l'accident, a demandé à la FRSC de s'assurer que "les camions-citernes transportant de l'essence et des produits inflammables soient munis d'un dispositif anti-déversement" en cas d'accident ou de panne.

APS/VNA/CVN