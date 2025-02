L'UE réaffirme sa volonté de donner un "nouvel élan" à la coopération avec l'Algérie

S'exprimant à l'occasion d'une visite de travail en Algérie du 27 au 30 janvier dernier, M. Ermacora a souligné l'engagement de l'UE à renforcer le partenariat entre les deux parties dans le cadre du développement d'un "nouveau pacte pour la Méditerranée", selon un communiqué publié sur le site officiel de l'UE. Cette visite avait pour objectif de mener des consultations en vue de définir les priorités de la coopération entre l'UE et l'Algérie pour la période 2025-2027. La délégation européenne comprenait des représentants des départements en charge du voisinage, de l'énergie, des affaires intérieures, de la migration et des affaires étrangères. Lors de cette mission, la délégation a tenu des entretiens avec des responsables de plusieurs ministères algériens, notamment ceux des Affaires étrangères, de l'Énergie et des Mines, de l'Hydraulique, de l'Industrie, du Commerce et des Finances. Elle a également été reçue à l'Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI).

