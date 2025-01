Plus de 3.600 répliques ont été détectées à la suite du séisme de magnitude 6,8 au Xizang

La plupart des répliques étaient d'une magnitude inférieure à 3,0, a indiqué le centre. Les deux répliques les plus fortes, l'une de magnitude 4,9 et l'autre de 5,0, se sont produites lundi soir, faisant effondrer des maisons dans le district, selon les autorités locales. "Comme les habitants étaient installés dans des tentes et des logements préfabriqués, aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent", a indiqué Tashi Dondrup, chef du district de Dingri. Le 7 janvier, un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé Dingri, où se trouve le camp de base nord du plus haut sommet du monde, le mont Qomolangma, faisant 126 morts.

Xinhua/VNA/CVN