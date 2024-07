Cérémonies commémoratives du SG en Chine, au Japon et en Inde

Photo : VNA/CVN

De nombreuses délégations de différents organes et organisations chinois, ainsi que celles des ambassades de nombreux pays en Chine, se sont rendues le 25 juillet à l’ambassade du Vietnam pour présenter leurs condoléances.

Dans le registre de condoléances, Zhang Guangjun, chef adjoint du Département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), au nom de son Département, a présenté ses sincères condoléances et s’est déclaré prêt à coopérer avec la partie vietnamienne pour promouvoir la construction d'une communauté de destin de portée stratégique entre la Chine et le Vietnam.

Dans la matinée du 25 juillet, le consulat général du Vietnam à Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) a installé un autel et organisé les cérémonies funéraires à la mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Des représentants de l’administration de Hong Kong (Chine), des consulats généraux de pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de nombreuses missions diplomatiques à Hong Kong (Chine), y sont allés pour rendre hommage au dirigeant vietnamien.

Dans une lettre de condoléances adressée au consulat général du Vietnam, le chef de l'exécutif de Hong Kong (Chine), John Lee, a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un homme politique talentueux et respecté et que son engagement inébranlable en faveur du développement et de la prospérité du Vietnam avait laissé un héritage indélébile au Vietnam et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Au Japon, le même jour, de nombreuses délégations sont également arrivées à l’ambassade du Vietnam à Tokyo pour adresser leur condoléances.

En Inde, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, et plusieurs hommes politiques indiens sont allés à l’ambassade du Vietnam, pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Dans le registre de condoléances, le ministre Rajnath Singh a affirmé que l’Inde tenait en haute estime les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux progrès du Vietnam, ainsi que ses efforts pour promouvoir les relations entre l’Inde et le Vietnam vers un partenariat stratégique intégral.

De son côté, le président du Parti du Peuple indien (BJP) au pouvoir, JP Nadda, a souligné que le leadership dévoué du secrétaire général Nguyên Phu Trong et son grand dévouement au progrès du Vietnam, ainsi que son rôle central dans la consolidation des relations entre l’Inde et le Vietnam, seraient toujours appréciés et rappelés.

VNA/CVN