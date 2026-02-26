Un rapport du FMI anticipe une croissance du PIB réel américain de 2,6% en 2026

Un rapport du Fonds monétaire international (FMI) publié le 25 février anticipe une croissance du PIB réel américain de 2,6% en 2026, soit légèrement en hausse par rapport à ses prévisions du mois de janvier qui tablaient sur 2,4%.

Dans un communiqué de presse décrivant les conclusions préliminaires d'une visite officielle du personnel, les membres du personnel du FMI qui ont participé à la mission de consultations au titre de l'article IV de 2026 ont constaté qu'après avoir légèrement diminué en 2025, le déficit fédéral américain devrait dépasser 6% du PIB au cours des prochaines années, tandis que le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB devrait augmenter régulièrement à moyen terme.

Le FMI a constaté que la hausse des droits de douane représentait un choc d'offre négatif pour l'économie américaine, qui devrait entraîner une augmentation de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle d'environ 0,5% d'ici début 2026 et une baisse du niveau de production d'environ 0,5%.

Même si la répercussion des droits de douane sur les consommateurs pourrait être moins importante que ce qui était attendu, l'incertitude entourant les politiques commerciales pourrait avoir un effet modérateur plus important que prévu sur l'activité économique américaine.

Le FMI a déclaré que la tendance à la hausse du ratio de la dette publique sur le PIB, associée à une augmentation du ratio de la dette à court terme par rapport au PIB, représentait un risque croissant pour la stabilité tant aux Etats-Unis que pour l'économie mondiale.

Il a exhorté les États-Unis à travailler de manière constructive avec leurs partenaires commerciaux afin de répondre aux préoccupations relatives aux pratiques commerciales déloyales et de convenir d'une réduction coordonnée des restrictions commerciales et des distorsions de la politique industrielle qui ont des effets transfrontaliers négatifs.

