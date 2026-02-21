Le PIB américain en hausse de 1,4% au 4e trimestre, bien en deçà des prévisions

Le PIB des États-Unis a augmenté à un taux de 1,4% d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2025, nettement en dessous des 2,5 % anticipés par les analystes du marché, ont révélé les données publiées vendredi 20 février par le Bureau d'analyse économique américain.

Cette croissance représente une nette décélération par rapport au chiffre de 4,4% enregistré au troisième trimestre, le shutdown du gouvernement fédéral et le ralentissement de la demande des consommateurs ayant pesé sur l'activité.

La publication des données a été retardée d'un mois en raison du shutdown, ce qui, selon les économistes, a eu pour conséquence d'amputer la croissance trimestrielle d'une fourchette située entre 0,25 et 1,5 point de pourcentage. Alors que les experts s'attendent généralement à ce que l'économie récupère ces pertes au cours de la période actuelle, le rapport a souligné une baisse notable des dépenses fédérales et un recul des achats de biens.

Dans le même temps, les dépenses de consommation, le principal moteur de l'économie américaine, ont ralenti au quatrième trimestre pour atteindre un taux annuel de 2,4%, leur rythme le plus faible depuis début 2025. Les données ont également souligné une fracture croissante entre les tranches de revenus, les ménages à faible revenu étant de plus en plus accablés par une dette croissante, un marché du travail en ralentissement et l'impact cumulé de plusieurs années de forte inflation.

Sur le front des prix, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,9% au cours des 12 mois jusqu'en décembre.

