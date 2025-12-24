États-Unis : hausse plus forte que prévu du PIB au 3e trimesse grâce aux dépenses de consommation

L'économie américaine a connu une croissance beaucoup plus forte que prévu au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation, mais cette dynamique ‍ne devrait pas durer en raison de l'inflation toujours élevée et du récent "shutdown" de l'administration fédérale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis a progressé de 4,3% sur la période allant de juillet à fin septembre, montre l'estimation ‌publiée mardi 23 décembre par le département du Commerce, contre une progression de 3,8% au deuxième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 3,3% sur un an au troisième trimestre.

La publication de ces ​données arrive toutefois avec du retard après la fermeture des services publics américains, ce qui pourrait ⁠diminuer l'intérêt des investisseurs désireux de connaître l'état réel de la première économie mondiale.

Les dépenses de consommation ont quant à elles augmenté de 3,5% au troisième trimestre, après une ⁠progression de 2,5% au cours des ‍trois mois précédents.

Cette accélération des dépenses de consommation s'explique en grande partie par ⁠la ruée vers l'achat de véhicules électriques avant l'expiration des crédits d'impôt le 30 septembre derniers.

Le Congressional Budget Office (CBO), une agence fédérale non partisane, a estimé que l'impasse budgétaire qui s'est prolongée tout au long du ​mois d'octobre et pendant une partie du mois de novembre pourrait amputer de 1 à 2 points de pourcentage la croissance au quatrième trimestre.

Les données suggèrent par ailleurs que les dépenses de consommation sont tirées par ⁠les ménages à revenus élevés, qui ont vu leur patrimoine augmenter grâce au rallye des ​marchés d'actions.

En revanche, les consommateurs à revenus moyens et modestes sont confrontés à ​des difficultés, notamment en raison ​de l'inflation résultant de l'augmentation des droits de douane, selon les économistes, ce qui crée ce qu'ils appellent ​une économie en forme de K, dans laquelle différentes ⁠parties de l'économie évoluent à des rythmes très divergents.

La Réserve fédérale (Fed) a abaissé ce mois-ci son taux directeur de 25 points de base supplémentaires mais a indiqué que les coûts d'emprunt ne devraient pas baisser à court terme, les responsables de la politique monétaire attendant de voir plus clairement l'évolution du marché du travail et de ‌l'inflation.

Les rendements des obligations du Trésor se sont retournés à la hausse après la publication des données, celui des Treasuries à dix ans progressant 1,5 point de base à 4,1863%. Le deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, affiche quant à lui un gain de 2,9 points de base à 3,5321%.

Le dollar réduit légèrement ses pertes, abandonnant 0,26% face à un panier de devises de référence.

AFP/VNA/CVN