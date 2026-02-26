Wall Street progresse, confiante avant les résultats de Nvidia

La Bourse de New York a clôturé dans le vert le 25 février, les investisseurs prenant le pari que les résultats trimestriels de Nvidia sauront les surprendre positivement et redonner de l'élan à l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle (IA).

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 0,63%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a avancé de 1,26% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,81%.

"Il s'agit clairement d'un marché qui affiche un certain optimisme", commente Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Les investisseurs se ruent sur les actions technologiques", relève même Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Pour la deuxième séance consécutive, méga-capitalisations comme éditeurs de logiciels ont repris des forces, une preuve de répit dans les inquiétudes qui ont taraudé les investisseurs sur les bouleversements de l'IA.

Apple a gagné 0,77%, Meta 2,25%, Palantir a pris 4,15% et CrowdStrike 3,73%.

"Les résultats financiers publiés (...) par Nvidia seront cruciaux" dans la poursuite ou non de cette dynamique, prévient M. Torres.

Première capitalisation mondiale, et symbole de l'engouement pour l'IA, Nvidia est aussi "la dernière des +Sept Magnifiques+ (le surnom donné aux géants technologiques américains, ndlr) à publier ses performances trimestrielles", relève l'analyste.

Plusieurs résultats de grands noms du secteur ont été mal accueillis ces dernières semaines, à l'image de ceux de Microsoft et Amazon, face à des attentes très élevées à Wall Street.

Pour Nvidia, les acteurs du marché "spéculent sur le fait que les résultats et les perspectives seront probablement bons", assure Patrick O'Hare.

"Bien sûr, le risque est que Nvidia ne soit pas à la hauteur" et dans ce cas, "le marché saura y faire face", prévient l'analyste.

La place new-yorkaise digère aussi l'allocution de Donald Trump prononcée la veille devant le Congrès américain, lors de laquelle il a assuré que "l'inflation chut[ait]" et "les revenus augment[aient] vite" aux États-Unis.

Le républicain "a tenté de susciter davantage d'optimisme" sur l'état de santé de la première économique mondiale, selon Jose Torres.

Les investisseurs pourront s'appuyer sur les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi et l'indice des prix à la production (PPI) du mois de janvier le 27 février pour affiner leur jugement.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l’État américain à 10 ans se tendait légèrement par rapport à la clôture le 24 février, à 4,05% vers 21h00 GMT contre 4,03%.

Au tableau des valeurs, le géant de l'informatique à distance (cloud) Oracle s'est octroyé 1,19% à 147,88 dollars après une réévaluation de son titre à la hausse par la banque d'investissement américaine Oppenheimer.

L'action Oracle a particulièrement pâti des craintes autour des dépenses dans l'IA, lâchant près de 37% en six mois.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration méditerranéenne Cava (+26,50% à 85,77 dollars) a été propulsée par des performances financières au-dessus des attentes.

Le Chicago Mercantile Exchange (CME), notamment propriétaire de la plateforme sur laquelle s'effectuent les échanges des contrats à terme, a terminé en baisse de 3,66% à 307,36 dollars. L'entreprise a été confrontée à des difficultés techniques qui l'ont conduite à mettre en pause ses activités de trading au milieu de la séance.

AFP/VNA/CVN