La Bourse de Paris termine en légère hausse avant Nvidia

La Bourse de Paris a fini en légère hausse mardi 24 février, au terme d'une séance marquée par les interrogations sur l'intelligence artificielle, avant les résultats très attendus de Nvidia.

Le CAC 40 a pris 0,26%, à 8.519,21 points, en hausse de 22,04 points. La veille, l'indice vedette parisien avait perdu 0,22%, à 8.497,17 points. Dans l'ensemble, "la séance du jour" a été "calme, on attend Nvidia", explique Matéis Mouflet, analyste de marché chez XTB France.

Les résultats annuels du mastodonte des puces électroniques et championne de l'intelligence artificielle Nvidia, première capitalisation mondiale, doivent être publiés mercredi soir après la fermeture de la Bourse.

"Comme à l'accoutumée, il faudra des résultats démesurés pour rassurer les marchés", estime Matéis Mouflet.

D'autant que les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité des dépenses colossales des géants de la tech dans l'intelligence artificielle - qui profitent à Nvidia - et que ces entreprises financent de plus en plus en s'endettant.

Ils s'inquiètent aussi des conséquences du développement de cette nouvelle technologie dans l'économie.

"Jusque-là, les investisseurs estimaient que l'IA serait majoritairement positive. Désormais, on s'inquiète de ses effets récessifs et de la baisse de la consommation si le chômage grimpe", selon Matéis Mouflet, analyste de marché chez XTB France.

La nervosité a augmenté depuis lundi après une étude publiée par le cabinet indépendant d'analyse financière Citrini Research présentant l'hypothèse d'un "chômage massif des cols blancs d'ici deux ans", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Autre point d'attention des marchés : les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% annoncés par Donald Trump dans la foulée de l'annulation vendredi d'une grande partie des précédentes mesures protectionnistes du président américain par la Cour suprême des États-Unis.

Pour ce nouveau taux, M. Trump a pris pour base légale une loi de 1974 lui permettant de rééquilibrer les échanges entre les États-Unis et leurs partenaires économiques dès lors qu'un déséquilibre marqué est démontré.

"Les investisseurs semblent moins impressionnés par ces droits eux-mêmes que par les conflits potentiels qu’ils pourraient générer à l'avenir", estime Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Forvia bondit

L'équipementier automobile Forvia, qui a annoncé mardi une perte nette de 2,1 milliards d'euros en 2025, va se recentrer en cédant son pôle d'aménagements intérieurs (18% du chiffre d'affaires), avec une moins-value de près de 600 millions.

Cette cession, "en phase finale", va entraîner "un changement de taille majeur" du groupe, selon Forvia. En se séparant de cette activité moins rentable, il devrait accroître sa profitabilité : sans cette division, la marge 2025 aurait été de 6%, selon le groupe.

Un projet qui a été salué par les marchés : le titre a pris 3,77% à 13,21 euros.

Feu vert pour Edenred

La société française de services prépayés Edenred (+3,93% à 18,92 euros), qui commercialise le Ticket Restaurant, a annoncé mardi des revenus records en 2025, en hausse de 3,7% à près de 3 milliards d'euros, grâce à des acquisitions réalisées au Brésil, au Danemark et en Italie.

Le groupe a publié un bénéfice net supérieur aux attentes pour 2025, à 521 millions d'euros, en hausse de 2,8% par rapport à 2024.

