La confiance des commerçants en Thaïlande s'effondre

L'indice de confiance économique des commerçants thaïlandais a chuté de 29,9 points en janvier 2026 par rapport à décembre 2025, selon une enquête menée par l'Association des détaillants thaïlandais en collaboration avec la Banque de Thaïlande.

Ce net recul témoigne des inquiétudes croissantes au sein du secteur, principalement alimentées par l'incertitude politique entourant les élections générales et la persistance des difficultés économiques.

D'après les résultats de l'enquête, les détaillants s'inquiètent de plus en plus des retards dans la formation d'un gouvernement stable, ce qui pourrait entraver la mise en œuvre des politiques nécessaires à la stimulation de la consommation intérieure et à la reprise économique.

La principale cause de cette baisse de confiance est l'incertitude quant à l'issue des élections de février 2026. Les détaillants craignent qu'aucun parti n'obtienne la majorité, ce qui pourrait conduire à la formation d'un gouvernement de coalition. Un tel scénario risquerait de retarder la formation d'une nouvelle administration et de ralentir le déploiement des politiques économiques et des mesures de relance. Par conséquent, de nombreuses entreprises anticipent des difficultés persistantes en 2026, notamment si les mesures de relance économique sont reportées suite à l'installation du nouveau gouvernement.

Les résultats de l'enquête ont également révélé une baisse significative des principaux indicateurs du commerce de détail, tels que la croissance des ventes à périmètre comparable, le panier moyen et la fréquence d'achat. Le panier moyen a chuté brutalement, passant de 54,9 points en décembre 2025 à 26,3 points en janvier 2026, soit une baisse de 28,6 points. De même, la fréquence d'achat a diminué de 54,9 points à 31,9 points, soit une baisse de 23 points.

Ces tendances suggèrent que les consommateurs font preuve de prudence dans leurs dépenses, en particulier après les fêtes de fin d'année, en raison du climat politique incertain et des inquiétudes concernant l'économie.

Les détaillants à travers le pays subissent les conséquences de l'instabilité économique et politique. À Bangkok et dans ses environs, qui représentent 43% du marché national du commerce de détail et de gros, les ventes ont reculé dans la plupart des secteurs, notamment les grands magasins, la mode et les cosmétiques. Dans les régions du Centre, de l'Est et de l'Ouest, où les revenus dépendent fortement des zones industrielles et de l'agriculture, les grandes chaînes de magasins et de restaurants ont enregistré de fortes baisses.

Bien que les supermarchés et les supérettes n'aient connu que de légères baisses, celles-ci témoignent néanmoins d'un faible pouvoir d'achat des consommateurs.

Les détaillants prévoient un net recul de leurs ventes pour le premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025.

Selon la dernière enquête de l'Association des détaillants thaïlandais, menée en collaboration avec la Banque de Thaïlande, 65% des détaillants anticipent une baisse de leurs performances, due à l'incertitude politique persistante et à la faiblesse de l'économie en ce début d'année.

