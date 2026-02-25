Paramount Skydance relève son offre de rachat à Warner Bros Discovery

Paramount Skydance a soumis une nouvelle offre de rachat au groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD), a indiqué ce dernier mardi 24 février dans un communiqué, sans en préciser le montant.

Photo : AFP/VNA/CVN

La nouvelle proposition intervient au terme de la période de sept jours qu'avait accordée WBD à Paramount Skydance (PSKY) pour tenter de le convaincre de renoncer à son acquisition par la plateforme de streaming Netflix.

Ce dernier avait accepté de laisser Warner Bros Discovery étudier une éventuelle dernière offre de PSKY pour en finir avec les "pitreries" de Paramount Skydance, nouvel épisode d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois.

PSKY a relevé son offre à 31 dollars par action WBD, contre 30 jusqu'ici. En incluant la dette de Warner Bros Discovery, cela valorise la cible autour de 110 milliards de dollars.

Le conseil d'administration a indiqué mardi, dans un autre communiqué, que cette soumission pouvait constituer une offre de qualité supérieure à celle de Netflix selon des consultants, mais ne s'est pas encore prononcé formellement.

En l'état, le conseil de WBD s'est engagé à accepter les termes soumis par Netflix, qui entend acquérir seulement une partie du groupe pour 82,7 milliards de dollars.

La transaction exclurait les chaînes traditionnelles de Warner Bros Discovery, notamment CNN et Discovery, lesquelles seraient logées dans une nouvelle société, baptisée Discovery Global, introduite en Bourse.

Paramount Skydance juge sa proposition davantage susceptible d'être autorisée par les régulateurs que celle de Netflix. Une thèse contestée par Netflix, qui a accusé PSKY d'avoir "dépeint de façon erronée" le processus de validation par les régulateurs.

L'opération proposée par PSKY nécessite, en outre, un montage financier atypique et le soutien personnel de Larry Ellison, fondateur du groupe Oracle et père du patron de Paramount Skydance, David Ellison.

Il s'agit, en effet, pour Paramount Skydance, de prendre le contrôle d'une entité qui pèse plus de six fois son poids en Bourse. Outre les chaînes, WBD contrôle le studio de cinéma et télévision Warner Bros ainsi que la plateforme de streaming HBO Max.

WBD a fixé au 20 mars la date de l'assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les actionnaires devront se déterminer sur l'avenir du groupe.

Pour l'heure, "le conseil recommande toujours favorablement la transaction avec Netflix", a-t-il précisé. Si WBD retenait l'offre de Paramount Skydance, Netflix aurait quatre jours ouvrables pour renchérir.

AFP/VNA/CVN



