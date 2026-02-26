Axa réalise de nouveau un bénéfice net et un chiffre d'affaires record en 2025

Après une très bonne année 2024, le géant de l'assurance Axa a de nouveau réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice records en 2025, portés par l'ensemble de ses activités, et par la cession du gestionnaire d'actifs Axa IM.

Le bénéfice net a progressé de 24% à 9,8 milliards d'euros, grâce à la hausse du résultat opérationnel et au gain provenant de la cession d'Axa Investment Managers (Axa IM) à la banque BNP Paribas pour 5,1 milliards d'euros mi-2025.

Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 5% à 115 milliards d'euros, tiré notamment par les évolutions tarifaires dans les assurances dommages et santé, et par la croissance de 9% des revenus de l'assurance vie.

Le ratio de solvabilité, indicateur clé sur la solidité financière, reste stable à 215%, après avoir connu un recul en 2024.

Le directeur finance et stratégie Guillaume Borie s'est félicité d'une "excellente dynamique commerciale" d'Axa dans tous les pays et d'une toute aussi "excellente" performance opérationnelle des activités d'assurance, qui a permis la croissance du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

"Nos investissements dans l'automatisation et l'intelligence artificielle portent leurs fruits, générant des gains d'efficacité", a indiqué son directeur général Thomas Buberl, cité dans le communiqué.

Hausse des volumes et des tarifs

Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'assurance dommages a connu une hausse de 57% à 58 milliards d'euros, avec notamment une progression de 9% en France en raison d'une forte croissance des volumes sur l'ensemble des branches, combinée à des augmentations tarifaires en assurance automobile.

Celui de l'assurance vie et santé a lui augmenté de 8% à 56,5 milliards d'euros.

L'activité assurance vie a progressé de 9% à 37,5 milliards d'euros, portée notamment par une hausse de 13% des ventes de produits en unités de compte, des supports d'investissement risqués mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage que les fonds euros.

"Cette situation nous permet d'aborder sereinement la dernière année de notre plan stratégique" 2024-2026, appelé "Unlock the future", en atteignant "le haut de la fourchette cible (une croissance de 6 à 8%, NDLR) concernant le résultat opérationnel par action", a indiqué M. Borie.

Le prochain plan stratégique du groupe sera présenté le 21 septembre.

Le résultat opérationnel par action, indicateur de rentabilité, ressort à 3,86 euros, en hausse de 8% par rapport à 2024, en comprenant les effets de change défavorables et la dilution temporaire du résultat par action en raison de la vente d'AXA IM.

À la suite de la cession de son gestionnaire d'actifs, Axa a effectué un rachat d'actions pour un montant total de 3,8 milliards d'euros qui s'est terminé le 20 janvier 2026.

L'assureur a annoncé le 26 février un nouveau plan annuel de rachat d’actions pour un montant maximal de 1,25 milliard d’euros. Il compte verser à ses actionnaires un dividende en hausse de 8%, à 2,32 euros.

