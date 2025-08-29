États-Unis : la croissance du 2e trimestre révisée en hausse

Les États-Unis ont connu une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation officielle actualisée jeudi 28 août, soit plus que ce qui avait été auparavant calculé, et plus qu'attendu par les marchés.

La première estimation du PIB pour la période, publiée fin juillet, faisait état d'une croissance de 3% en rythme annualisé.

Les investisseurs s'attendaient à une révision de moindre ampleur (un PIB en progression de 3,1%), selon le consensus publié par MarketWatch.

Les Etats-Unis présentent les chiffres de la croissance en rythme annualisé, c'est-à-dire en projetant sur l'ensemble de l'année l'évolution observée sur la période.

D'un trimestre sur l'autre (deuxième trimestre comparé au premier, sans annualiser le rythme), la croissance du PIB est de 0,8%.

L'actualisation des données reflète "en premier lieu une révision à la hausse des investissements et des dépenses de consommation", précise le ministère du Commerce dans sa publication.

Les dépenses gouvernementales ont été revues en baisse et les importations revues en hausse.

La première économie mondiale connaît un ralentissement de son activité depuis le début de l'année et le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a relevé en plusieurs vagues les taxes sur les produits importés.

"La bonne nouvelle, c'est que la consommation est plus dynamique qu'on ne le pensait. Les Américains continuent à dépenser malgré les droits de douane et l'incertitude, et même si c'est à un rythme moins élevé que les années passées", commente Heather Long, économiste de la banque Navy Federal Credit Union.

"La raison principale, c'est que la plupart des Américains n'ont pas perdu leur emploi. Les licenciements n'ont pas augmenté", ajoute-t-elle, notant que les embauches restent dans le même temps atones.

Ryan Sweet, d'Oxford Economics, relève que les investissements des entreprises restent concentrés dans la course à l'intelligence artificielle (IA), "masquant la faiblesse des autres secteurs de l'économie".

