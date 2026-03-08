Le PM Pham Minh Chinh rend hommage au Président Hô Chi Minh et aux martyrs de Diên Biên Phu

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Diên Biên, le matin du 8 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie au mémorial du Président Hô Chi Minh, situé sur le site historique de la colline E2, ainsi qu’au Temple dédié aux martyrs du champ de bataille de Diên Biên Phu et au cimetière des martyrs A1.

Au mémorial du Président Hô Chi Minh sur la colline E2, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert des fleurs et de l’encens pour exprimer sa profonde gratitude envers le Président Hô Chi Minh – héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam –, qui a joué un rôle décisif et fut l’âme guidant l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple vers la Victoire historique de Diên Biên Phu en 1954.

La délégation s’est ensuite rendue au Temple dédié aux martyrs du champ de bataille de Diên Biên Phu et au cimetière des martyrs A1 pour rendre hommage aux combattants tombés durant la lutte contre le colonialisme français. Par leur courage et leur esprit de sacrifice héroïque, notamment au cours des 56 jours et nuits de la campagne de Diên Biên Phu, les combattants ont contribué, avec l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple, à la victoire "retentissant dans les cinq continents et ébranlant le monde".

Le temple est construit sur le site historique de la colline F, situé immédiatement à l’est de la colline A1, une position stratégique qui permettait à l’Armée vietnamienne de contrôler la zone et de lancer l’offensive vers la colline A1, où de nombreux soldats sont tombés.

Le cimetière des martyrs A1, situé à environ 100 m au sud du site de la colline A1, est le lieu de repos éternel de 644 combattants tombés lors de la campagne historique de Diên Biên Phu en 1954.

Dans une atmosphère de recueillement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa délégation se sont inclinés devant l’esprit du Général Vo Nguyên Giap ainsi que des héros et martyrs tombés sur cette terre héroïque de Diên Biên Phu.

