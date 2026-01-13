"Un manteau pour l’hiver" réchauffe les cœurs dans les zones sinistrées du Gia Lai

Au-delà de la simple protection contre le froid, le programme "Un manteau pour l’hiver", mené par l’Union de la jeunesse de la Police provinciale de Gia Lai, incarne un élan de solidarité et de responsabilité envers les populations des régions montagneuses et sinistrées par les catastrophes naturelles.

>> Campagne Quang Trung : objectifs dépassés au Centre et dans les Hauts plateaux du Centre

>> Le Vietnam renforce la lutte contre la criminalité transnationale et les escroqueries financières

>> La coordination interprovinciale des forces de police contre la pêche INN

Depuis le 10 décembre 2025, les antennes locales de l’Union de la jeunesse de la Police de Gia Lai ont lancé simultanément une série d’actions concrètes en faveur des familles défavorisées et des enfants vivant en zones reculées. Des gestes simples mais porteurs de chaleur humaine, à l’approche du Têt traditionnel.

Des sourires dans les hauteurs de Vĩnh Sơn

Le 22 décembre 2025, après plus de 100 km de routes sinueuses, les jeunes policiers de la brigade criminelle ont atteint le hameau O5, dans la commune montagneuse de Vĩnh Sơn, peuplée majoritairement de l’ethnie Ba Na. Là, 162 colis composés de vêtements chauds, de couvertures et de produits de première nécessité, d’une valeur totale de 50 millions de dôngs, ont été remis aux habitants et aux élèves.

Photo : TN/CVN

"J’étais impatiente depuis que l’école nous a annoncé la venue des policiers pour nous offrir des cahiers et des manteaux. Maintenant que j’ai un manteau chaud, je suis très heureuse", confie Đinh Thị Tư, élève de CM2 à l’école primaire de Vĩnh Sơn, les yeux pétillants de joie.

Pour le lieutenant Nguyễn Nhật Trường, secrétaire de l’Union de la jeunesse de la brigade criminelle, cette mission a été particulièrement marquante : "Voir les enfants grelotter dans le froid nous a fait prendre conscience de l’importance de ce programme. Nous prévoyons d’étendre ces actions aux zones frontalières et insulaires dans les mois à venir."

Une mobilisation élargie dans toute la province de Gia Lai

À Chư Sê, la section locale de l’Union de la jeunesse, en collaboration avec l’école maternelle Sơn Ca, a distribué 88 manteaux et autant de colis aux enfants des écoles des hameaux Ia Pết et Tào Roòng. Les jeunes volontaires ont pris le temps d’échanger avec les enfants, leur apportant chaleur humaine et encouragements.

Le 27 décembre 2025, à la maison communautaire du hameau Tuêk (commune d’Ia Khươl), la Police locale, l’Union de la jeunesse et la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville ont organisé une grande distribution sous le thème "Un Têt solidaire". Plus de 600 colis, d’une valeur totale de 150 millions de dôngs, ont été remis à des enfants et des familles touchés par les inondations de 2025.

Photo : TN/CVN

Plus de 2.500 colis, des milliers de vies touchées

À ce jour, près de 40 antennes de l’Union de la jeunesse de la Police de Gia Lai ont participé au programme, avec plus de 2.500 colis distribués pour une valeur totale avoisinant les 2 milliards de dôngs. Nouveauté cette année : l’intégration du programme à la "Campagne Quang Trung", qui vise à construire des logements pour les familles sinistrées, contribuant ainsi à leur relogement durable.

Le colonel Ngô Cự Vinh, directeur adjoint de la Police provinciale, souligne : "Ce programme illustre parfaitement le rôle actif et solidaire de la jeunesse policière dans les actions sociales. D’ici à la clôture du programme, prévue le 20 février, nous continuerons à mener des activités significatives pour accompagner les populations vulnérables, notamment dans les zones sinistrées et frontalières, à l’approche du Têt".

Truong Giang/CVN