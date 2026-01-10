Le Vietnam renforce la lutte contre la criminalité transnationale et les escroqueries financières

La Police de la province de Tuyên Quang a annoncé, le 9 janvier, l’arrestation réussie d’un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international alors qu’il tentait de fuir à l’étranger.

>> Mise en garde contre la complexification croissante des arnaques en ligne

>> Alerte rouge aux escroqueries lors du pic d'achats en ligne de fin d'année

>> Les escroqueries en ligne ont coûté 1,6 milliard de dollars depuis 2020

Photo : VNA/CVN

Le 6 janvier, le Bureau de l’Agence d’enquête de la Police provinciale de Tuyên Quang, en coordination avec les unités compétentes, a procédé à l’interpellation de Fan Mingzhen, de nationalité chinoise. Ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la police de la ville de Heze, dans la province chinoise du Shandong, pour "organisation de sorties illégales du territoire".

À 3h30 le 7 janvier, les forces de l’ordre ont arrêté Fan Mingzhen dans la commune de Than Uyên (province de Lai Châu), alors qu’il tentait de fuir vers le Laos.

La Police de la province de Tuyên Quang poursuit actuellement sa coordination avec les unités concernées afin de finaliser les procédures prévues en vue de la remise de l’individu aux autorités chinoises.

Par ailleurs, selon la Police de la province de Lai Châu, le 8 janvier, l’Agence d’enquête a décidé d’engager des poursuites supplémentaires contre Nguyên Thi Nga (née en 1980, domiciliée dans la province de Thai Nguyên) pour escroquerie, en vertu de l’article 174 du Code pénal.

Auparavant, le 31 décembre 2025, Nguyên Thi Nga avait été placée en détention provisoire pour "abus des libertés démocratiques portant atteinte aux intérêts légitimes des organisations et des individus" (article 331 du Code pénal), pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des informations non vérifiées liées aux plaintes concernant la réinstallation du projet hydroélectrique de Ban Chat, suscitant confusion et mécontentement au sein de la population.

Dans le cadre de l’enquête élargie, les autorités ont établi que Nguyên Thi Nga avait exploité ces plaintes afin de diffuser de fausses informations et de soutirer de l’argent à 184 ménages, pour un montant initial estimé à plus de 1,5 milliard de dôngs.

L’enquête se poursuit.

VNA/CVN