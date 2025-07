L’IA, nouvel allié du sport pour viser l’or

Photo : VNA/CVN

Le sport vietnamien entre dans une nouvelle ère. L’Autorité des sports du Vietnam et la société technologique Dreamax ont signé, le 4 juillet, un accord historique visant à intégrer l’IA dans l’entraînement et l’optimisation de la performance des athlètes.

Lors de la cérémonie, le chef de l’Autorité des sports du Vietnam, Nguyên Danh Hoàng Viêt, a salué les progrès majeurs réalisés par ce secteur ces dernières années. Selon lui, ces succès sont le fruit d’un soutien sans faille du Parti et de l’État : investissements massifs, équipements dernier cri, politiques d’accompagnement… autant d’atouts ayant permis aux sportifs de briller sur la scène internationale et d’apporter fierté à la nation.

Mission prioritaire

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a hautement salué l’initiative de l’Autorité des sports du Vietnam, qui met en œuvre concrètement l’esprit de la Résolution N°57 du Politburo du Parti, en date du 22 décembre 2024, axée sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, en particulier dans le domaine sportif.

“La mise en place de ce partenariat constitue une démarche nécessaire et opportune, alors que le sport de haut niveau entre dans une phase exigeant un profond renouvellement. L’application de l’IA n’est pas seulement une tendance, mais une mission prioritaire pour permettre au sport vietnamien d’atteindre le niveau international”, a souligné Hoàng Dao Cuong.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Quôc Vinh, chef du Département du sport de haut niveau (relevant de l’Autorité des sports du Vietnam), a indiqué que l’utilisation de l’IA dans le sport n’était plus une nouveauté dans les pays à tradition sportive développée tels que la Chine, les États-Unis ou l’Australie. Ces nations disposent déjà d’équipes scientifiques et technologiques qui épaulent les entraîneurs pour analyser les aspects techniques et tactiques, prévenir les blessures et optimiser l’efficacité de l’entraînement.

Un représentant de Dreamax a précisé qu’après la signature de l’accord de coopération, le programme se concentrerait dans un premier temps sur quatre disciplines majeures : tir sportif, tir à l’arc, taekwondo et boxe. L’IA aidera à analyser les données des athlètes sous divers angles : trajectoire, ligne de tir, stabilité, prévention des blessures, précision des coups…

L’utilisation de cette technologie permettra de traiter un volume important de données issues des entraînements et des compétitions. Les indicateurs, quantifiés et comparés à des références internationales, fourniront aux entraîneurs et aux athlètes une base scientifique pour élaborer les programmes, ajuster les méthodes et améliorer les performances en compétition.

Pour Tô Hoàng Anh, président de Dreamax, “il s’agit d’une étape majeure sur la voie de la modernisation de l’entraînement sportif au Vietnam”. L’accord, prévu pour la période 2025-2030, promet d’ouvrir une nouvelle ère où science et technologie seront au service de l’excellence sportive vietnamienne.

Trois groupes ciblés

Selon le modèle déployé, l’application de l’IA ciblera trois groupes principaux.

Premièrement, les organismes de gestion et les entraîneurs : l’IA fournira des données visuelles pour évaluer l’efficacité des investissements, choisir les contenus d’entraînement adaptés, déterminer les pics de performance et élaborer des plans d’entraînement scientifiquement fondés.

Deuxièmement, les athlètes : la quantification des données aidera chaque sportif à mieux cerner ses capacités, à comprendre ses points forts et ses axes d’amélioration, tant sur le plan technique que dans la préparation physique, et ainsi à ajuster sa préparation pour une performance optimale.

Troisièmement, le public et les supporters : l’application s’étendra aussi à la communication et à l’éducation sportive, en rapprochant le grand public du sport de haut niveau, renforçant l’interaction, l’encouragement et l’inspiration à la pratique sportive dans la communauté.

“C’est le moment idéal pour déployer l’IA dans l’entraînement du sport de haut niveau. Ce processus ne doit pas être retardé. Il faut le considérer comme un tournant stratégique, un levier essentiel pour hisser le sport vietnamien à un nouveau palier”, a commenté Hoàng Dao Cuong.

Le vice-ministre a demandé aux parties concernées de mettre rapidement en œuvre un plan de déploiement détaillé, en accordant une attention particulière aux critères d’évaluation de l’efficacité de l’entraînement et à l’appui à la sélection des athlètes pour les équipes nationales. Les quatre disciplines ciblées sont considérées comme à fort potentiel de médailles sur les scènes régionales et internationales.

“Dans les deux prochains mois, il est impératif de collecter rapidement les premières données pour préparer la sélection des athlètes participant aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games). Par ailleurs, une évaluation annuelle du programme devra être menée”, a-t-il ordonné.

Avec une stratégie d’investissement cohérente, l’application de l’IA constitue l’une des solutions clés pour réformer en profondeur le modèle d’entraînement sportif au Vietnam, avec pour objectif un développement durable, moderne et ouvert à l’échelle internationale. Cette initiative d’adopter la technologie n’est pas seulement une réponse aux exigences de l’époque, mais aussi le reflet d’une vision stratégique dans la formation des talents sportifs nationaux.

Phuong Nga/CVN