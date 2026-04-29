Vinh Long

Un homme arrêté pour abus des libertés démocratiques et atteinte aux intérêts de l'État

Le 29 avril, la police de la province de Vinh Long (Sud) a arrêté et perquisitionné le domicile d'un homme pour "abus des libertés démocratiques portant atteinte aux intérêts de l'État et aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus", conformément à l'Article 331, paragraphe 2, du Code pénal de 2015 (modifié en 2017).

>> Thanh Hoa : poursuites engagées contre un individu pour abus des libertés démocratiques

>> Un homme poursuivi pour abus des libertés démocratiques

>> Une femme condamnée pour atteintes aux intérêts de l’État par abus de ses droits

Photo : Police de Vinh Long/CVN

Thach Chanh Tra, 54 ans, domicilié dans le hameau de Chong Bat, commune de Long Hiêp, est accusé d’avoir utilisé à plusieurs reprises les réseaux sociaux pour publier, partager et diffuser en direct des contenus mensongers.

Il était également accusé d'avoir participé à des discussions en ligne déformant les directives du Parti et les lois de l'État, tout en portant atteinte à la réputation des organisations locales, des agences d'État, des individus et à la solidarité religieuse.

Malgré les avertissements et les mises en garde répétés des organisations locales, Thach Chanh Tra a refusé de se conformer aux règles. Au contraire, il a adopté une attitude extrême et a ouvertement défié les autorités, mettant en péril la sécurité publique, l'ordre et la sécurité sociale dans la commune de Long Hiêp et dans l'ensemble de la province de Vinh Long.

La police a donc engagé des poursuites pénales et a ordonné sa détention en attendant la suite de l'enquête, conformément à la loi.

VNA/CVN