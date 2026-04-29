Science et technologie, moteur essentiel de la restructuration du secteur de la pêche

Le secteur de la pêche vietnamien maintient une dynamique de croissance positive, mais doit faire face à des défis croissants liés à l’intensification de la concurrence mondiale et à des exigences de marché de plus en plus strictes.

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Photo : Xuân Anh/VNA/CVN

Dans ce contexte, la science, la technologie et l’innovation sont considérées comme le fondement et le moteur essentiel de la restructuration du secteur, permettant d’améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée.

Cette analyse a été présentée par des experts lors de la conférence nationale 2026 sur la science, la technologie et la surveillance des pêches, qui s’est tenue mardi 28 avril à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Croissance soutenue malgré les pressions croissantes

Selon Trân Dinh Luân, directeur de la Direction de la pêche et de la surveillance des pêches du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le secteur de la pêche demeure un pilier de l’agriculture et de l’environnement, contribuant de manière significative aux recettes d’exportation et assurant la subsistance de millions de personnes dans les zones côtières et rurales.

Entre 2021 et 2025, la structure de production du secteur a continué d’évoluer vers une réduction des captures et une augmentation de l’aquaculture. Fin 2025, la production totale a atteint près de 10 millions de tonnes, dont plus de 6,1 millions de tonnes issues de l’aquaculture, principal moteur de croissance.

Parallèlement, la production de capture s’est stabilisée autour de 3,8 à 3,9 millions de tonnes, enregistrant une légère baisse de 0,9% en moyenne par an, témoignant des efforts déployés pour gérer l’intensité de la pêche et protéger les ressources marines.

La transformation des produits aquatiques s’est également développée, les grandes entreprises investissant dans des technologies modernes afin de répondre aux normes des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Japon.

Le chiffre d’affaires total des exportations a dépassé 11,3 milliards de dollars américains, plaçant le Vietnam parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits aquatiques.

Malgré ces chiffres encourageants, des défis de fond persistent. La Pr. associée-Dr Dang Thi Lua, de l’Institut de recherche sur l’aquaculture, a souligné que les impacts du changement climatique, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’intrusion saline et les phénomènes météorologiques extrêmes, exercent une pression croissante sur le secteur, exigeant des technologies d’élevage adaptatives et des systèmes d’élevage résilients.

Parallèlement, le durcissement des barrières commerciales, en particulier en matière de traçabilité et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contraint le secteur à accélérer sa transformation numérique en matière de gestion et de suivi. Les exigences de protection de l’environnement et les objectifs de réduction des émissions incitent également l’industrie à adopter des modèles d’économie verte et circulaire.

Si la science et la technologie ont largement contribué à la croissance, leur application pratique demeure limitée. Le Dr Nguyên Van Long, directeur du Département des sciences et technologies du ministère, a pointé du doigt les obstacles rencontrés dans la recherche en matière d’élevage et l’approvisionnement en semences, le secteur restant dépendant des importations.

La commercialisation des produits scientifiques reste également modeste, tandis que les services de soutien tels que le transfert de technologie et les infrastructures d’innovation sont sous-développés.

Vers une transformation globale

La Stratégie de développement des pêches du Vietnam à l’horizon 2030, assortie d’une vision à l’horizon 2045, fixe des objectifs ambitieux pour la construction d’un secteur moderne, durable et compétitif à l’échelle mondiale.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

Les solutions clés comprennent le passage d’une approche axée sur la production à une approche axée sur l’économie, la promotion de l’aquaculture marine, la réduction de la pêche de capture, l’amélioration de la traçabilité et le renforcement de la conservation marine.

La Pr. associée-Dr Dang Thi Lua a souligné que les biotechnologies et la génétique de nouvelle génération joueront un rôle central, avec pour objectif de remplacer progressivement jusqu’à 80% des géniteurs importés par des variétés locales performantes.

Le développement de vaccins et de produits biologiques de nouvelle génération devrait réduire la dépendance aux antibiotiques et favoriser une gestion sanitaire intégrée.

Les progrès en matière d’alimentation animale et de nutrition intelligente sont également considérés comme essentiels, étant donné que les coûts d’alimentation représentent 60 à 70% des dépenses de production.

Des innovations telles que les protéines d’insectes et l’intelligence artificielle dans la gestion de l’alimentation pourraient réduire les coûts de 15 à 20% tout en minimisant l’impact environnemental.

Le développement de l’aquaculture en mer nécessitera d’importantes améliorations des infrastructures, notamment le remplacement des cages en bois traditionnelles par des matériaux modernes et durables. L’utilisation de la robotique et des équipements sous-marins autonomes devrait améliorer l’efficacité et réduire les risques pour les travailleurs.

La transformation numérique est considérée comme une tendance irréversible. Les experts ont préconisé le développement d’un système de mégadonnées à l’échelle du secteur et l’application de la technologie blockchain pour la traçabilité, afin de répondre aux normes internationales.

Dans le secteur de la transformation, l’accent sera mis sur la transformation poussée plutôt que sur l’exportation de matières premières, en maximisant la valeur des sous-produits tels que le collagène, le chitosane et les acides gras oméga-3, et en favorisant ainsi une économie circulaire.

Les technologies vertes et les modèles agricoles adaptés au climat gagnent également en importance. Les systèmes d’aquaculture en recirculation et la technologie des bioflocs peuvent réduire considérablement la consommation d’eau et les rejets de déchets, et les énergies renouvelables devraient remplacer 20 à 30% des sources d’énergie traditionnelles.

Le Dr Nguyên Van Long a souligné que la résolution des problèmes existants nécessitera des efforts concertés entre l’État, les scientifiques et les entreprises. Grâce à des stratégies claires, une demande dictée par le marché et la recherche appliquée, le Vietnam est bien placé pour atteindre son objectif de devenir un pôle mondial de transformation des produits aquatiques à haute valeur ajoutée d’ici 2045.

VNA/CVN