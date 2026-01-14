Thanh Hoa : poursuites engagées contre un individu pour abus des libertés démocratiques

Le 14 janvier, l’Agence d’enquête de la Police de la province de Thanh Hoa (Centre) a décidé d’engager des poursuites pénales, d’inculper l’accusé et d’exécuter des mandats de perquisition et de détention provisoire à l’encontre de Le Minh Vu (né en 1968, domicilié à Lien Vinh, quartier de Hai Binh), pour le chef d’accusation « abus des libertés démocratiques portant atteinte aux intérêts de l’État, aux droits et aux intérêts légitimes des organisations et des individus », conformément à l’article 331 du Code pénal.

>> Truong Huy San condamné à 30 mois de prison pour abus des droits à la liberté et à la démocratie

>> Une peine de prison de 6 à 7 ans proposée pour un ancien vice-ministre

>> Poursuites contre l’ancienne directrice générale de SJC Lê Thuy Hang et 15 autres personnes

Selon les documents de l’organe d’enquête, de 2023 à 2025, Le Minh Vu a régulièrement utilisé le compte Facebook « Le Minh Vu » ainsi que la page fan « Portail d’information électronique Le Minh Vu - lieu d’envoi de requêtes à la boîte aux lettres du destinataire » pour publier des articles contenant des opinions et des propos niant, attaquant et dénigrant, sans fondement, le Parti, l’État et les autorités, tout en portant atteinte à l’honneur et à la réputation de dirigeants du Parti, de l’État et de responsables locaux.

Photo : VNA/CVN

Ces contenus présentent des signes d’atteinte aux intérêts de l’État, ont eu des effets négatifs sur la sécurité politique et l’ordre public, tout en suscitant l’inquiétude au sein de l’opinion, créant des perceptions erronées et négatives concernant le travail de gestion des cadres et les activités des organes compétents.

Lors de la perquisition du domicile de l’intéressé, la police a saisi de nombreux documents et objets en lien avec les faits incriminés. L’Agence d’enquête de la Police de Thanh Hoa poursuit actuellement les investigations et élargit l’enquête, conformément aux dispositions de la loi.

VNA/CVN