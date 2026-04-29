Trân Thanh Mân rend hommage aux héros et aux personnes méritantes à An Giang

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|Le président de l’AN, Trân Thanh Mân (centre), dépose des fleurs et offre de l’encens au Temple commémoratif des Héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes de la province d’An Giang (Sud).
|Photos : VNA/CVN
La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables centraux et locaux.
Devant l’autel, la délégation a exprimé sa profonde reconnaissance envers les générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance du pays, la liberté et le bonheur du peuple vietnamien.
Dans le livre d’or, Trân Thanh Mân a souligné la portée politique, historique et humaine de ce site, lieu de mémoire dédié aux héros, aux Mères vietnamiennes Héroïnes et aux personnes ayant contribué à la révolution. Il a appelé les autorités et la population locales à préserver et à valoriser ce lieu afin d’en faire une "adresse rouge" au service de l’éducation patriotique et de la transmission des traditions révolutionnaires.
À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a remis 50 cadeaux à des blessés de guerre, des malades de guerre et à d’autres bénéficiaires des politiques sociales.
|Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, remet des cadeaux aux invalides de guerre d'An Giang.
|Photo : VNA/CVN
Le même jour, il a également rendu visite à plusieurs familles de personnes méritantes, réaffirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublient jamais leurs sacrifices et les encourageant à continuer de promouvoir les valeurs révolutionnaires au service du développement du pays.
VNA/CVN