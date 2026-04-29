Trân Thanh Mân rend hommage aux héros et aux personnes méritantes à An Giang

À l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a conduit une délégation pour déposer des fleurs et offrir de l’encens au Temple commémoratif des Héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes de la province d’An Giang (Sud).

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Photos : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables centraux et locaux.

Devant l’autel, la délégation a exprimé sa profonde reconnaissance envers les générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance du pays, la liberté et le bonheur du peuple vietnamien.

Dans le livre d’or, Trân Thanh Mân a souligné la portée politique, historique et humaine de ce site, lieu de mémoire dédié aux héros, aux Mères vietnamiennes Héroïnes et aux personnes ayant contribué à la révolution. Il a appelé les autorités et la population locales à préserver et à valoriser ce lieu afin d’en faire une "adresse rouge" au service de l’éducation patriotique et de la transmission des traditions révolutionnaires.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a remis 50 cadeaux à des blessés de guerre, des malades de guerre et à d’autres bénéficiaires des politiques sociales.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, il a également rendu visite à plusieurs familles de personnes méritantes, réaffirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublient jamais leurs sacrifices et les encourageant à continuer de promouvoir les valeurs révolutionnaires au service du développement du pays.

VNA/CVN