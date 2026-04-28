Un patient indonésien opéré avec succès d’un cancer colorectal au Vietnam

Une patiente indonésienne de 67 ans a été opérée avec succès d’un cancer du côlon par les médecins de l’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, confirmant les progrès techniques et l’expertise du Vietnam dans le traitement des pathologies complexes.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’établissement, la patiente a été admise dans un état préoccupant, souffrant de douleurs abdominales intenses, de ballonnements et d’une incapacité quasi totale à s’alimenter pendant plusieurs jours. Diagnostiquée en Indonésie d’un cancer du côlon compliqué d’une occlusion intestinale nécessitant une intervention urgente, elle a été orientée vers le Vietnam par son médecin traitant, formé dans cet hôpital, en raison de la confiance accordée à la qualité des soins.

Après une prise en charge complète et la réalisation des examens nécessaires, les médecins ont confirmé un cancer du côlon de stade II associé à une occlusion intestinale, une complication grave pouvant entraîner des conséquences sévères si elle n’est pas traitée à temps.

L’équipe chirurgicale a opté pour une colectomie droite selon la technique d’exérèse complète du mésocôlon (CME), une méthode moderne permettant d’éliminer la tumeur avec les structures vasculaires et ganglionnaires associées, améliorant ainsi les résultats à long terme.

Après l’ablation du segment intestinal atteint et le curage ganglionnaire, la continuité digestive a été rétablie à l’aide d’un dispositif de suture mécanique, évitant la mise en place d’une stomie. Parallèlement, un protocole de récupération améliorée après chirurgie (ERAS) a été appliqué, combiné à une rééducation fonctionnelle visant à réduire la douleur, favoriser une mobilisation précoce et accélérer la récupération.

À l’issue de l’intervention, l’occlusion intestinale a été complètement levée. La patiente a bien récupéré, a pu reprendre une alimentation normale et ses fonctions digestives se sont progressivement stabilisées. Les médecins estiment que, avec un traitement complémentaire approprié, le pronostic de survie à cinq ans est favorable.

Ce succès témoigne des avancées significatives du Vietnam dans le traitement du cancer colorectal et renforce la crédibilité du système de santé national auprès des patients de la région et du monde.

Les spécialistes recommandent un dépistage régulier du cancer colorectal, notamment à partir de 45 à 50 ans, ou plus tôt en présence de facteurs de risque. Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide sont essentiels pour améliorer les chances de guérison et la qualité de vie des patients.

VNA/CVN