La "Station du citoyen numérique" améliore l’expérience des services de santé pour la population

Construite sur la plateforme nationale d’identification électronique, la "Station du citoyen numérique" facilite l’accès aux services essentiels, notamment de santé. Elle simplifie les démarches administratives, garantit la sécurité et la confidentialité, et encourage l’usage quotidien des services numériques par les habitants.

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Photo : VNA/CVN

Le 24 avril, dans le quartier urbain Cityland Park Hills (arrondissement de Go Vâp, à Hô Chi Minh-Ville), le Département de la police de gestion administrative de l’ordre social (C06), en coordination avec la Police de Hô Chi Minh-Ville, le Centre de recherche et d’application des données démographiques et des cartes d’identité citoyenne, le réseau de pharmacies et de centres de vaccination Long Châu, la société GoTrust et la Nam A Bank, a inauguré officiellement la "Station du citoyen numérique". Il s’agit de la cinquième station déployée au cours du premier trimestre 2026.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du mouvement d’émulation "Les trois plus : le plus discipliné - le plus loyal - le plus proche du peuple" lancé par le ministère de la Police, tout en marquant une étape concrète dans la mise en œuvre des orientations du Premier ministre concernant le développement de l’application VNeID, associée à l’identification et à l’authentification électroniques, afin d’en faire une plateforme numérique nationale reliant de manière fiable et sécurisée l’État, les citoyens et les entreprises.

La "Station du citoyen numérique" est une initiative de la Police de Hô Chi Minh-Ville visant à mettre en œuvre efficacement le Projet 06 du gouvernement ainsi que la Résolution 57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Elle constitue une avancée importante dans l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle au service de la population, contribuant à bâtir une administration électronique moderne, transparente et proche des citoyens.

Une station au cœur des quartiers résidentiels

Installées directement dans les zones résidentielles, ces stations permettent aux habitants d’accéder facilement à six grands groupes de services : administration publique, sécurité, santé numérique, services de la vie quotidienne, consultation et paiement des amendes routières, ainsi que services financiers et bancaires. Grâce aux technologies modernes, de nombreuses démarches peuvent être réalisées immédiatement sur place, de manière rapide, sécurisée et confidentielle.

Les citoyens peuvent ainsi effectuer leurs formalités administratives sur le portail des services publics : dépôt de dossiers en ligne, paiements électroniques, suivi de l’avancement des procédures, signalement de problèmes liés à la sécurité publique ou à la vie quotidienne.

Parallèlement, les besoins courants tels que le paiement des factures d’électricité, d’eau, d’internet, de télécommunications ou des frais de scolarité, l’inscription à l’assurance maladie, l’accès aux services bancaires ou encore la consultation des transports publics sont également intégrés dans la station.

Un bouton SOS permet en outre de signaler immédiatement toute urgence, en établissant une connexion directe avec les forces de sécurité locales, renforçant ainsi la protection des usagers.

La santé numérique, un pilier essentiel

Photo : VNA/CVN

Dans l’ensemble du dispositif, la santé numérique occupe une place centrale, avec pour objectif de rapprocher les services de soins de la population de manière concrète et accessible. Les solutions de santé proposées respectent des standards modernes de qualité et garantissent une sécurité absolue des données personnelles.

Grâce à son vaste réseau et à sa plateforme technologique avancée, le système de pharmacies et de Centres de vaccination FPT Long Châu a été choisi pour exploiter les services de santé au sein de la station. L’enseigne figurait déjà parmi les pionniers dans l’intégration de la plateforme VNeID et l’utilisation des données démographiques pour améliorer les services destinés aux citoyens.

Sur place, les habitants peuvent vérifier leurs indicateurs de santé de base grâce à des équipements intelligents, bénéficier de conseils médicaux, acheter des médicaments et accéder à divers services de santé essentiels sans avoir à se déplacer loin de leur domicile. Le processus a été conçu pour être simple, rapide et pratique, réduisant ainsi le temps d’attente et facilitant l’accès aux soins.

Photo : VNA/CVN

L’intégration de l’identification et de l’authentification électroniques dans les services médicaux, notamment lors de l’achat de médicaments, permet également de garantir le principe du "bon patient - bonne ordonnance", tout en renforçant la transparence, la sécurité et la confidentialité des informations personnelles.

Selon les experts, la véritable valeur de la "Station du citoyen numérique" ne réside pas seulement dans les services immédiats qu’elle offre, mais aussi dans sa capacité à connecter et à synchroniser les données avec le système national. Les données démographiques, médicales et les autres informations associées sont intégrées, vérifiées et gérées sur une plateforme numérique commune, contribuant à la construction d’un système de données "exact - complet - propre - vivant", au service d’une gestion publique plus efficace et d’un meilleur accompagnement des citoyens sur le long terme.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, plusieurs stations ont déjà été installées dans de grands ensembles urbains de Hô Chi Minh-Ville tels que Celadon City, Vinhomes Ba Son, Dao Kim Cuong et Cityland Park Hills. Dans les prochains mois, les autorités prévoient d’élargir ce modèle avec l’ouverture de nouveaux points de service dans la métropole ainsi que dans d’autres provinces et villes du pays.

Le colonel Trân Hông Phu, vice-directeur du Département de la gestion administrative de l’ordre social (C06, ministère de la Police), a souligné que la "Station du citoyen numérique" constitue une preuve concrète de l’exploitation efficace de la base de données nationale sur la population, de l’identification et de l’authentification électroniques. Ce modèle permet de passer d’un mode de service fragmenté à une gestion fondée sur les données, d’un fonctionnement isolé à un système intégré, et d’une administration manuelle à une expérience numérique fluide et interconnectée, contribuant ainsi à la création d’un écosystème de services publics intelligents dans la gouvernance urbaine.

Le C06 a également salué l’initiative et la créativité de la Police de Hô Chi Minh-Ville ainsi que des unités partenaires dans cette phase pilote, avec l’objectif ambitieux d’étendre le réseau à 100 stations d’ici la fin de l’année 2026.

Mai Quynh/CVN