Le salaire mensuel de base du secteur public passera à 2,53 millions de dôngs

Le salaire de base des employés du secteur public devrait augmenter d’environ 8% par mois à compter du 1 er juillet 2026, suite à l’approbation de principe du Politburo, a-t-on appris d’une conférence de presse organisée mardi 28 avril par le ministère de l’Intérieur.

>> Le ministère de l’Intérieur prévoit une hausse de 7,2% du salaire minimum régional

>> Réglementation sur l’assurance santé pour les étrangers au Vietnam en 2026

Photo : Thanh Vân/VNA/CVN

Le ministère de l’Intérieur a proposé un projet de décret d’augmenter le salaire de base actuel de 2,34 millions de dôngs à 2,53 millions de dôngs (96 dollars), a fait savoir Nguyên Duy Cuong, directeur adjoint du Département des salaires et de l’assurance sociale du ministère.

Ce texte, élaboré par le ministère de l’Intérieur en coordination avec les ministères et agences concernés conformément aux conclusions du Politburo sur la réforme des salaires, des pensions et des prestations d’assurance sociale, s’appliquera aux fonctionnaires, agents de la fonction publique et membres des forces armées.

Selon le responsable, ce projet a été soumis par le Comité du Parti du gouvernement au Politburo, qui a donné son accord de principe à la revalorisation salariale. Le projet a été soumis au ministère de la Justice pour évaluation.

Il a ajouté que le ministère de la Justice avait tenu une réunion d’examen le 24 avril afin de finaliser le texte, et que le ministère de l’Intérieur intégrerait les observations reçues avant de le soumettre au gouvernement pour publication, garantissant ainsi son entrée en vigueur comme prévu le 1er juillet.

VNA/CVN