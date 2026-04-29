Administration locale : cinq axes pour renforcer l’efficacité au Vietnam

>> Gouvernance publique, clé du développement national selon le Premier ministre
>> Rationalisation administrative : fondement du développement national rapide et durable
>> Hô Chi Minh-Ville restructure son administration pour le mandat 2026-2031
>> Quang Ninh : 100% des démarches administratives traitées en ligne
|Nguyên Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, ministère de l'Intérieur, prenant la parole lors de la conférence de presse.
|Photo : VNA/CVN
Concernant les difficultés rencontrées, le ministère a identifié plusieurs groupes de problèmes, notamment liés aux systèmes informatiques et aux infrastructures numériques, aux ressources humaines au niveau local, ainsi qu’au cadre institutionnel en matière de décentralisation.
Pour y remédier, le ministère de l’Intérieur mettra en œuvre cinq grands axes de solutions dans les temps à venir.
Il s’agit notamment de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, de renforcer la qualité des ressources humaines, en particulier au niveau local, d’accélérer la réforme des procédures administratives et le développement des infrastructures numériques, de gérer plus efficacement les actifs publics, et de renforcer le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques.
Par ailleurs, le ministère a conseillé au gouvernement et au Premier ministre d’élaborer un plan d’évaluation du fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux après un an de mise en œuvre.
VNA/CVN