Administration locale : cinq axes pour renforcer l’efficacité au Vietnam

Lors d’une conférence de presse donnée le 28 avril par le ministère de l’Intérieur, Nguyên Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, a indiqué qu’après un an de mise en œuvre, le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne de manière fluide et efficace grâce à la direction du Parti, à la gestion du gouvernement et à l’engagement de l’ensemble du système politique.

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Photo : VNA/CVN

Concernant les difficultés rencontrées, le ministère a identifié plusieurs groupes de problèmes, notamment liés aux systèmes informatiques et aux infrastructures numériques, aux ressources humaines au niveau local, ainsi qu’au cadre institutionnel en matière de décentralisation.

Pour y remédier, le ministère de l’Intérieur mettra en œuvre cinq grands axes de solutions dans les temps à venir.

Il s’agit notamment de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, de renforcer la qualité des ressources humaines, en particulier au niveau local, d’accélérer la réforme des procédures administratives et le développement des infrastructures numériques, de gérer plus efficacement les actifs publics, et de renforcer le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques.

Par ailleurs, le ministère a conseillé au gouvernement et au Premier ministre d’élaborer un plan d’évaluation du fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux après un an de mise en œuvre.

VNA/CVN